Конгресс спросил с глав Apple, Google, Amazon и Facebook по конкуренции

29 июля в Вашингтоне состоялось заседание юридического подкомитета по антимонопольной политике конгресса США. Больше года конгресс проводит расследование в отношении крупнейших технологических корпораций Facebook, Google, Amazon и Apple, проверяя, не злоупотребляли ли они своим положением на рынке. «Любой шаг одной из этих компаний может оказать глубокое и продолжительное воздействие на сотни миллионов людей», — сказал глава подкомитета Дэвид Сисиллин на открытии шестичасового собрания.

На вопросы конгрессменов отвечали основатель Facebook Марк Цукерберг, создатель Amazon Джефф Безос, гендиректор Apple Тим Кук и глава Aplhabet (материнской компании Google), Сундар Пичаи. Несмотря на значительные различия между компаниями, их, по мнению Сисиллина, объединяет схожее поведение на конкурентных рынках: они завладели основными каналами дистрибуции, в результате чего могут, например, получать ценные данные своих пользователей.

.

В чём обвиняют ИТ-гигантов

.

Google

• Использует данные для подавления конкуренции.

• Наживается на рекламе.

• Редактирует поиск вручную.

.

Facebook

• Скупает конкурентов (Instagram).

• Допустил вмешательство России в выборы.

• Угрожал скопировать чужой продукт (основатель Instagram Кевин Систром сказал, что боялся, что если не продаст компанию, Facebook перейдет «в режим уничтожения»).

• Не меняет модерацию (бойкот 1100 рекламодателей).

.

Amazon

• Ворует идеи у продавцов.

• Ограничивает продавцов.

• Похищает у продавцов продукты.

• Продвигает собственные продукты (голосовой помощник Alexa).

.

Apple

• Удаляет приложения из App Store.

• Наживается на комиссии (конгрессмены показали письмо вице-президента Apple Эдди Кью, в котором он рассматривал вариант поднять комиссию для приложений в App Store с 30% до 40% в первый год).

• Практикует особое отношение (отдельная помощь китайской Baidu, чтобы та разобралась с бюрократией в App Store).

.

.@HouseJudiciary Holds Hearing on Online Platforms and Market Power with Amazon CEO Jeff Bezos, Apple CEO Tim Cook, Facebook CEO Mark Zuckerberg, and Google CEO Sundar Pichai. https://t.co/tagZ1JpGpQ — House Judiciary Dems (@HouseJudiciary) July 29, 2020

.

Главы корпораций с обвинениями в целом не соглашались, хотя и признавались порой, что не могут гарантировать, что политики компаний иногда не нарушались, а также говорили, что некоторые их действия были одобрены госорганами, например, когда Facebook приобрёл Instagram, или являются нормальной политикой для бизнеса. Помимо этого все они ссылались на пользу от компаний для Америки.

Пичаи 11 раз упоминал, насколько компания важна для Америки (we are good for America), подсчитала The Times. Этот же аргумент Безос использовал трижды, Кук — шесть раз, Цукерберг — четырежды. Также Кук 13 раз заявлял, что действия Apple — это не то, о чем конгрессменам стоит беспокоиться, и переводил разговор, например, на растущий технологический потенциал Китая. Кук и Пичаи трижды говорили, что их компании «не такие уж и большие (we are not that big)».

В скором времени подкомитет опубликует материалы своего расследования и предложит варианты решения проблемы

.

.