Россияне за сутки собрали один миллион долларов на «тамагочи для хакеров»

30 июля на Kickstarter стартовала кампания по сбору средств для «хакерского тамагочи» Flipper Zero. Для запуска устройства требовалось 60 тыс. долл., эту сумму разработчики получили за восемь минут. 31 июля отметка на счётчике перевалила за 1 млн долл.

Гаджет позволяет перехватывать управление телевизорами, сплит-системами, домофонами и другими электрическими устройствами, включая ворота гаража. Основная идея Flipper Zero заключается в объединении всех аппаратных средств, которые могут понадобиться на ходу. «Я мечтал об устройстве, которое бы реализовывало типичные сценарии атак, было всегда в боевой готовности и при этом не представляло из себя пачку разваливающихся плат, смотанных изолентой», — рассказывал сам автор проекта Павел Жовнер.

В итоге Flipper Zero включает в себя:

— радиомодуль на базе TI CC1101;

— встроенный декодер для популярных алгоритмов дистанционного управления;

— инфракрасный передатчик;

антенну 125 кГц RFID;

— встроенную панель для чтения ключей iButton;

выводы GPIO;

— порт USB Type-C.

С тамагочи Flipper Zero роднит «живущий» внутри него кибердельфин, за которым нужно ухаживать. Дельфин постоянно голодный, в роли еды для него выступают взломанные устройства.

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«Я до сих пор не могу в это поверить. Это самая волнительная статья, которую я когда-либо писал. Мы прошли огромный путь». Flipper Zero — как выйти на Кикстартер сидя на карантине на даче: https://t.co/b6esDZPxe4 pic.twitter.com/57E409icxD — Habr (@habr_com) July 30, 2020

OH MY GOD, WE LIVE https://t.co/wA7WWhQ4sv — Pavel Zhovner (@zhovner) July 30, 2020

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Flipper Zero не относится к устройствам, использование которых незаконно. Исходный код оригинальной прошивки открыт, и в ней по умолчанию отсутствуют «хакерские» функции, такие как перебор паролей, перехват сигнала и т.д. Их будут самостоятельно вносить покупатели устройства. Для перепрошивки в Flipper Zero используется порт USB-C.

60 тыс. долл. были базовой целью. При достижении отметок в 100 тыс. долл., 300 тыс. долл. и 700 тыс. долл. Жовнер обещал новую опцию в гаджет — дополнительные цвета корпуса, модуль Bluetooth и чип NFC соответственно. До окончания кампании по сбору средств оставалось ещё 28 дней.

Первые экземпляры, которые уже разобрали, можно было купить за 99 долл. (7260 руб.). Основная цена на время сбора средств составит 129 долл. (9460 руб.).

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