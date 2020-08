Россияне за сутки собрали один миллион долларов на «тамагочи для хакеров»

30 июля на Kickstarter стартовала кампания по сбору средств для «хакерского тамагочи» Flipper Zero. Для запуска устройства требовалось 60 тыс. долл., эту сумму разработчики получили за восемь минут. 31 июля отметка на счётчике перевалила за 1 млн долл.

Гаджет позволяет перехватывать управление телевизорами, сплит-системами, домофонами и другими электрическими устройствами, включая ворота гаража. Основная идея Flipper Zero заключается в объединении всех аппаратных средств, которые могут понадобиться на ходу. «Я мечтал об устройстве, которое бы реализовывало типичные сценарии атак, было всегда в боевой готовности и при этом не представляло из себя пачку разваливающихся плат, смотанных изолентой», — рассказывал сам автор проекта Павел Жовнер.

В итоге Flipper Zero включает в себя : — радиомодуль на базе TI CC1101; — встроенный декодер для популярных алгоритмов дистанционного управления; — инфракрасный передатчик; антенну 125 кГц RFID; — встроенную панель для чтения ключей iButton; выводы GPIO; — порт USB Type-C.

С тамагочи Flipper Zero роднит «живущий» внутри него кибердельфин, за которым нужно ухаживать. Дельфин постоянно голодный, в роли еды для него выступают взломанные устройства.

