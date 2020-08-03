Вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков

Россияне с сегодняшнего дня не могут пополнять наличными анонимные, неидентифицированные электронные кошельки. Данное ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон «О национальной платежной системе».

Теперь клиент — физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

.

Россияне с сегодняшнего дня не могут пополнять наличными анонимные, неидентифицированные электронные кошельки. Данное ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон "О национальной платежной системе"https://t.co/iKYvUtALmV pic.twitter.com/E5DbKuBt3Z — Центр цифровых прав (@RightsDigital) August 3, 2020

.

В Сбербанке информационному агентству ТАСС пояснили, что закон вводит ограничения не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по большому числу транспортных проектов, а также по сервисам оплаты школьного питания, расчеты в которых осуществляются с использованием электронных денежных средств, поэтому действие поправок затронет преимущественное большинство регионов РФ.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) обращалась к председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой перенести на полгода вступление в силу данных поправок. В частности, в АБР отмечали, что этот запрет негативно скажется на части региональных транспортных проектов. Так, в Липецкой области кредитными организациями выпущено более 500 тыс. транспортных карт, обслуживающих 80% транспортного оборота. При этом, по данным АБР, около 68% таких карт пополняется при помощи наличных.

Позже ассоциация подготовила поправки в закон «О национальной платежной системе», согласно которым транспортные карты и карты для школьников не подпадают под этот запрет. В Банке России тогда заявили, что регулятор не возражает против подобных исключений, если существует техническая возможность разграничить такие анонимные средства платежа.

По словам директора по маркетинговым коммуникациям WebMoney Transfer Татьяны Милачевой, анонимными кошельками преимущественно пользуются подростки для оплаты мелких покупок:

«Существенная доля владельцев неидентифицированных электронных кошельков приходится на подростков и других граждан, не имеющих паспорта и/или банковского счета, электронные кошельки они обычно используют для совершения небольших покупок — оплата телефона, интернета, онлайн-игры и так далее. Соответственно, пополнение наличными для них самый логичный и удобный вариант».

.

В целом опрошенные ТАСС платёжные сервисы заявили, что в данный момент доля анонимных кошельков, которые пополняются наличными, остаётся незначительной.

Напомним, в марте прошлого года был принят федеральный закон №33-ФЗ, которым запрещается снимать наличные с предоплаченных карт, не пройдя упрощённой идентификации. При упрощенной идентификации клиент может в онлайн-режиме подтвердить личность, сообщив свою фамилию, имя, отчество и номер паспорта. Обслуживающая его организация должна проверить предоставленные данные. Идентификация не потребуется при переводе средств компаниям и ИП, а также погашении кредитов. Закон вступил в силу в сентябре прошлого года.

.

.

.