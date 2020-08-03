Маск: мозговые чипы позволят услышать неуловимые звуки

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что мозговые чипы его нового стартапа Neuralink позволят людям слышать звуки, которые ранее были вне диапазона «обычных частот», пишет The Independent. Также они помогут восстановить движение человеку с повреждённым спинным мозгом. Конечная цель технологии, однако, состоит в том, чтобы обеспечить прямую связь между мозгом и компьютером.

Ранее в этом месяце Маск уже сказал, что чипы смогут передавать музыку с компьютера непосредственно в мозг и отрегулировать уровень гормонов для улучшения мышления и снижения уровня тревоги.

Первые устройства Neuralink могут быть использованы для помощи людям с неврологическими расстройствами и заболеваниями головного мозга, такими как болезнь Паркинсона, хотя в конечном счёте Маск надеется, что технология позволит людям составить конкуренцию искусственному интеллекту.

«Мы приближаемся к тому, что искусственный интеллект становится намного умнее человека, и я думаю, что он обгонит нас меньше, чем через пять лет. Но это не значит, что через пять лет всё покатится к черту. Это просто означает, что всё становится нестабильным и странным», — говорит Маск.

Илон Маск основал Neuralink в 2016 году, но провёл только одну крупную публичную презентацию о том, как на самом деле будет работать его технология.

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