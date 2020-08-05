Закон о персональных данных дополнят порядком обезличивания информации

В закон о персональных данных хотят внести порядок обезличивания информации, пишут «Известия» со ссылкой на АНО «Цифровая экономика». Согласно ему, после «очистки» нельзя будет определить принадлежность данных конкретному человеку. Какие более точные формулировки попадут в законопроект, пока неизвестно.

В АНО «Цифровая экономика» хотят решить вопросы оборота обезличенных данных, запрета на обратный процесс (деобезличивание) и ввести ответственность за нарушение этого правила. Также там обещают создать механизмы, которые обеспечат соблюдение прав граждан на защиту их персональных данных на всех этапах обработки.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обезличивании персональных данных. Он предполагает, что обработка информации о человеке может вестись «в дополнительных целях», если на это получено его согласие. Либо «в статистических или иных исследовательских целях», но для этого данные должны быть «очищены». Законопроект не устанавливает ни порядок обезличивания персональных данных, ни основные условия использования информации, полученной в результате этой «очистки».

В нынешней версии документ может негативно повлиять на желание российских технологических компаний инвестировать в рынок больших данных, прямо или косвенно связанных с персональной информацией, считают в Центре компетенции федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды». Это приведёт к отставанию от зарубежных конкурентов. Сейчас методы и требования к «очистке» распространяются только на госорганы и напрямую не распространяются на бизнес. Компании требуют, чтобы все методы «очистки» и требования были чётко указаны в законе, что гарантирует их неизменность.

Документ хотят доработать ко второму чтению, при этом первое он пока тоже не прошёл.

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