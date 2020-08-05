В Армении ограничили вещание российских и других иностранных телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон «Об аудиовизуальных медиа, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских, исключая их из национальных сетей. Закон, однако, не запрещает смотреть российское ТВ через кабельных операторов (на них подписаны более 60% домохозяйств), сообщает РБК. Но включение телеканалов в национальный мультиплекс могут осуществляться теперь только на основании межгосударственных соглашений.

Вопрос об ограничении вещания каналов, включённых в национальный мультиплекс, поднимался в Армении ещё в прошлом году. Депутаты сочли недопустимой ситуацию, когда зрители имеют доступ к информации, противоречащей национальным интересам. Глава Нацкомиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян также заявлял, что у регулятора нет механизмов воздействия на иностранные телеканалы в случае нарушений.

Общедоступным для граждан останется лишь один русскоязычный канал «Мир», работа которого обеспечена межгосударственным соглашением. Исчезнуть из эфира могут «Россия», «Культура» и «Первый», а также американская кабельная сеть CNN.

Ограничение вещания российских телеканалов в Армении вызвало обеспокоенность в Союзе журналистов России. Там заявили, что достаточно проблематично заключить межгосударственные соглашения оперативно.

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