Роструд создаст умную систему трудоустройства

Федеральная служба по труду и занятости подключит искусственный интеллект к базе вакансий «Работа в России» и создаст рекомендательный сервис, пишут «Ведомости». Последний должен помогать соискателям находить подходящие вакансии, а работодателям — нужные резюме. Платформа станет предоставлять и аналитику рынка труда, и справочники компетенций, а также будет делать оценку квалификаций и запись на стажировки.

Роструд предлагает включить «умный» сервис в паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект», формированием которого занимается Минцифры. Бюджет разработки оценивается в 147,5 млн руб. в 2021 году. Предполагается, что к началу 2025 году число клиентов сервиса составит 4,5 млн человек.

У HeadHunter есть похожий сервис «Нева», который за пять минут по файлам cookies определяет поведение неавторизованных соискателей и соискателей без резюме и рекомендует вакансии. В HeadHunter рассказали, что для точности рекомендаций нужен массив данных о пользовательском поведении и результатах поисковой выдачи. В кадровой компании Kelly Services согласились, что для работы платформы нужна большая база пользователей — хотя бы 15 млн вакансий и 20 млн соискателей. Там также сомневаются, что искусственный интеллект сможет заменить живого специалиста по подбору персонала: мало найти кандидата, его еще надо и уговорить выйти на работу. Основной упор государство делает на трудоустройство людей из бедных слоев населения, а им обычно предлагают не слишком привлекательные вакансии.

Роструд уверяет, что уже собирает обратную связь на сайте «Работа в России»: по откликам соискателей и приглашениям работодателей, фактам нахождения работы или подбора работников на портале (работодатели и соискатели сообщают об этом при снятии вакансии или резюме).

Сервис «Работа в России» создан в 2009 году. На 5 августа 2020 года на портале было представлено 2,97 млн резюме и 459 400 вакансий на 1,42 млн рабочих мест. Трафик «Работы в России» вырос во время пандемии, когда через портал позволили оформлять пособие по безработице.

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