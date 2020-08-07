Минцифры хочет мониторить устойчивость связи

Минцифры хочет создать ситуационный центр для обеспечения устойчивого функционирования инфраструктуры связи и центров обработки данных, сообщает «Коммерсант». Он будет мониторить развёртывание инфраструктуры, собирать и хранить данные о сетях связи, ЦОДах и т.д., а также контролировать исполнение госконтрактов и взаимодействовать с госорганами при аварийных ситуациях. Роль такого центра, по замыслу Минцифры, станет выполнять ФГБУ «НИИ «Восход»».

Мониторинг инцидентов безопасности на сетях связи уже проводит Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак ФСБ. Помимо этого в 2019 году появился Центр мониторинга и управления сетью связи. Поэтому новое предложение ведомства не поддержали члены рабочей группы, например, в«ВымпелКоме» создание нового центра мониторинга до определения его полномочий на уровне закона назвали преждевременным. Однако вопрос вынесут на правительственную комиссию, которая и примет окончательное решение.

На создание центра предлагается перераспределить из федерального проекта 175 млн руб., сократив финансирование сети связи для социально значимых объектов в малочисленных населённых пунктах.

.

.

.