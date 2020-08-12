Июльский дайджест преследований СМИ

Июль, к сожалению, выдался насыщенными на события, которые охватили собой даже начало августа, но начался самый тёплый месяц лета с относительно хороших новостей. 6 числа суд огласил приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой. Он признал её виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), но приговорил только к штрафу в 500 тыс. руб. (прокуратура просила 6 лет колонии).

«Парадоксальная ситуация, — прокомментировал приговор глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг, — для государственной системы России сегодняшнее решение — это компромисс, а для гражданского общества это достижение. Мы все понимаем, что Светлана невиновна, система просто не умеет сдавать назад — она в такой форме идёт на компромиссы, в такой форме признаёт свою неправоту. Обвинение полностью развалилось в суде».

Напомним, уголовное дело против Прокопьевой возбудили в феврале 2019 года. В эфире «Эхо Москвы в Пскове» она, рассуждая о мотивах Жлобицкого, подорвавшегося в архангельском УФСБ, сказала, что государство само подталкивает молодых людей к радикальным действиям. Осенью 2019 года Прокопьевой предъявили обвинение, и несколько десятков изданий в знак солидарности с журналисткой опубликовали отрывок из её эфира на радиостанции.

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Не успело завершиться одно дело, связанное с уголовным преследованием журналистов, как началось другое. 7 июля ФСБ задержала советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, ранее писавшего для «Коммерсанта» и «Ведомостей» на тему вооружений. ФСБ обвинила бывшего журналиста в работе на одну из стран NATO и разглашении гостайны. Спецслужба отрицает, что дело как-то связано с журналистской деятельностью Сафронова, его коллеги считают иначе. Письмо Профсоюза в его поддержку подписали сотни людей, связанных с медиа, в том числе из «РосКомСвободы».

Иван Сафронов раньше работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Его материалы уже становились поводом для «бесед» в ФСБ и иска по обвинению в разглашении государственной тайны. Рассказываем, о чем писал Сафронов и что могло стать поводом для задержанияhttps://t.co/6q8LZchuxz — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 7, 2020

По версии ФСБ, Сафронов якобы передал секретные данные чешской спецслужбе в 2017 году. Сведения касались военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Иван Сафронов свою вину не признает. Разбирательство ведётся в закрытом режиме.

Недавно СМИ стало известно, что Сафронову запретили общаться с родственниками. «Следователь Александр Чабан запретил Ивану видеться с близкими родственниками, а также говорить с ними по телефону. Об этом стало известно после беседы защитника с обвиняемым. Цель этого запрета — создать максимальную изоляцию для Сафронова, оградить его от любой информации. Это психологическое давление», — сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

Адвокат добавил, что Сафронов начал получать газеты и сейчас имеет в камере исправный телевизор. «Однако все равно этого мало, он чувствует себя изолированным от общества», — заключил он. По данным РБК, следствие собирается вызвать близких Сафронова на допрос как свидетелей.

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7 июля у главного редактора издания «Холод» Таисии Бекбулатовой провели обыск, в рамках которого изъяли технику. Позже её допросили, взяв подписку о неразглашении.

«С чем связан обыск, неизвестно, но, судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова близко знакома с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым», — отметил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Силовики приходили с обыском и к шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову. Формальной причиной обыска было дело ЮКОСа 2003 года, однако реальной могла быть заявка на митинг 15 июля на Пушкинской площади, которую на прошлой неделе в мэрию Москвы подали участники кампании «Нет!» против поправок в Конституции. Об этом рассказали в организации «Открытая Россия», к сотрудникам которой также нагрянули с обыском в то же время.

Кстати, по поправкам в Конституции комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела России в начале месяца грозилась обсудить материалы иностранных СМИ, которые якобы распространяли ложные сведения о голосовании.

Комиссии также не понравился текст «Медузы» об открывшемся в Тверской области Ржевском мемориале. В подборке постов пользователей соцсетей его сравнивали с персонажами-дементорами из серии книг о Гарри Поттере. Заодно комиссия решила проверить и другие публикации издания «на предмет их соответствия законодательству, в том числе для принятия возможных мер реагирования».

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16 июля в Нижегородской области прошло второе заседание в рамках уголовного дела против журналиста Александра Пичугина «за распространение фейков о коронавирусе» по ст. 207. 1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Уголовное дело было заведено из-за публикации 12 апреля на канале «Сорокин хвост» в Telegram, в которой журналист с иронией отозвался о фактах нарушения противоэпидемических норм во время богослужений в Вербное воскресенье.

16 июля в Нижегородской области прошло второе заседание в рамках уголовного дела против журналиста Александра Пичугина "за распространение фейков о коронавирусе" по ст. 207. 1 УК РФ. ➡️ https://t.co/eQDgpu4r6S — Профсоюз журналистов (JMWU) (@PZhurnalist) July 17, 2020

«Внимание! Сегодня по всей стране проходит спланированная акция по инфицированию населения смертельно опасной болезнью. Акция развязана представителями конкретной организации, все имена-пароли-явки есть у представителей правоохранительных органов и ФСБ. Руководство организации использует в качестве распространителей инфекции своих адептов-смертников, собирая их в специально оговоренных местах, где распространители сознательно нарушают санитарные правила, а после внедряются в общество. Через неделю планируется повторение акции, еще более масштабное. Будьте наготове!».

Пичугин считает, что это не проблема автора сообщения, если кто-то из аудитории неправильно его понял. Следующее заседание по его делу состоится 24-го августа.

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Протокол о «фейках» позднее получила и «Радио Свобода». Журналистка Татьяна Вольтская опубликовала анонимное интервью с врачом, который говорил, что из-за нехватки аппаратов ИВЛ пациентов отключают от них принудительно. По словам источника, врачам приходится решать вопрос об отключении «безнадежных» больных от аппаратов ИВЛ, чтобы спасать жизнь другим пациентам. Следственный комитет посчитал информацию из интервью ложной и начал проверку. От Вольтской потребовали раскрыть имя врача. Она отказалась раскрывать источник информации, ссылаясь на закон «О СМИ», согласно которому журналист не может раскрыть источник, сообщивший информацию на условиях конфиденциальности.

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За «фейк» досталось и главному редактору издания «Коммерсант-Уфа» Наталье Павловой. Газета опубликовала в апреле этого года материал, в котором говорилось, что администрация Уфы зарезервировала 1000 мест на городском кладбище для умерших от COVID-19 людей. Сначала Роскомнадзор заводил дело на юрлицо издания — ООО «Знак», но потом ведомство решило составить протокол не на организацию, а на главреда.

Новость об этом также написали несколько СМИ Уфы. В их числе — портал «Проуфу», журналистам которого информацию подтвердил пресс-секретарь администрации города Марсель Байдавлетов.

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За «экстремизм» и «фейки» попало и прогосударственным СМИ. Например, главреда «Царьграда» Дарью Токареву оштрафовали на 120 тыс. руб. за фейки о коронавирусе. Токарева в суде уверяла, что «не преследовалось цели каким-либо образом навредить действующей власти».

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В 20-х числах июля Роскомнадзор составил административный протокол на издание Znak.com за публикацию материала со ссылкой на пост певца Сергея Шнурова, в котором содержался мат. Руководители российских СМИ написали обращение к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой объяснить, на каких основаниях возбуждаются административные дела против изданий за распространение материалов, содержащих нецензурную брань, при размещении гиперссылок на сторонние сайты.

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Странным образом развиваются события вокруг дела о нападении сотрудников полиции на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, в результате которого ему сломали руку — Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейского Дениса Дмитриева. В тексте экспертизы СК говорится, что «указанный винтообразный перелом мог быть получен при условии удержания его правой руки в области перелома с последующим ротационным смещением в процессе падения с высоты собственного роста». Давид Френкель 30 июня пытался попасть на избирательный участок №2219 в Петербурге после сообщений о возможных нарушениях во время предварительного голосования по поправкам к Конституции. Полицейский не пропускал корреспондента и потребовал, чтобы он ушел из помещения. При этом у Френкеля была аккредитация Центральной избирательной комиссии, которая позволяла ему находиться на участке. Сотрудник полиции с номером 009175 попытался выгнать его с участка, где проходило голосование. Полицейский заломил журналисту руку и ударил по ней кулаком. Позже у Френкеля диагностировали перелом руки и сделали операцию. В МВД России считают, что полицейский действовал в рамках закона, а председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что журналист «Медиазоны» «вёл себя очевидно провокационно», а перелом получил, поскольку, со слов полицейских, упал сам. Позднее суд оштрафовал Френкеля на 500 рублей по статье о неповиновении полицейскому на избирательном участке и на 2 тысячи рублей по делу о вмешательстве в осуществление работы избиркома. Петербургские журналисты, правозащитники и депутаты обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием «прекратить затягивать возбуждение уголовного дела» в отношении сотрудника МВД, который сломал руку Френкелю. Соответствующая петиция размещена на портале Change.org. Авторы петиции возмущены тем, что полицейский Денис Дмитриев, сломавший руку Давиду Френкелю на избирательном участке, до сих пор не понес никакой ответственности. Коллеги Френкеля требуют возбуждения уголовного дела против силовика и его увольнения из МВД. «Мы усматриваем в произошедшем 30 июня на избирательном участке составы уголовных преступлений, а именно: воспрепятствование деятельности журналиста, нанесение вреда здоровью средней тяжести, превышение служебных полномочий. Считаем, что подобные истории позорят не только виновного в нападении на гражданское лицо полицейского, но и дискредитируют все МВД как организацию, неспособную отвечать за поступки своих сотрудников», — говорится в петиции. Давид Френкель является не только журналистом, но и достаточно популярным блогером, который часто освещает протестные и другие акции, размещая свои фото в социальных сетях. Его фотографии время от времени используют различные СМИ в качестве иллюстраций к новостям. . В материалах уголовного дела бывших полицейских, которых обвиняют в подбросе наркотиков и задержании журналиста Ивана Голунова, появилась гостайна. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин: «Три тома уголовного дела в отношении полицейских содержат гостайну. В связи с этим мы с Иваном дали подписку о неразглашении». . Недавно сообщалось о завершении расследования дела против пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева. Их обвиняют в превышении полномочий. Адвокаты намерены вызвать в суд для дачи показаний главу МВД Владимира Колокольцева. В начале августа текущего года стало известно, что заказчика преступления против журналиста следствие не смогло установить. По мнению следствия, полицейские действовали сами с целью продвижения по службе и из корыстных побуждений. Журналиста издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги — к данной кампании присоединилась и РосКомСвобода. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении. . Завершаем обзор хорошей новостью (правда, хорошей частично). Полиция не усмотрела клеветы в материале об угрозах журналистке «Медиазоны» Алле Константиновой от сотрудника карельской ИК‑9 и отказала этому сотруднику в возбуждении уголовного дела. Сотрудник ФСИН Игорь Тузов угрожал журналистке после публикации статьи о пытках в ИК-9, а после того, как она написала об угрозах, обратился в полицию с заявлением, указав в нём, что журналистка «распространила порочащие его честь и достоинство сведения». Впрочем, МВД также отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению Константиновой об угрозах от Тузова. . . .