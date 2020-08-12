Состояние вакцинированных россиян отследят с помощью мобильного приложения

Прошедшие вакцинацию от коронавируса смогут сами сообщать о реакциях на прививку в специальном мобильном приложении, его разработка сейчас ведется, сообщил на пресс-конференции глава Минздрава РФ Михаил Мурашко:

«Идет сейчас работа над мобильным приложением для того, чтобы было проще сообщить о каких-то своих ощущениях».

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Мурашко напомнил, что в России формируется информационный ресурс в рамках борьбы с COVID-19. «Была создана информационная система, ее мы планируем расширить до пула, в том числе получивших вакцинацию, и там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то температурные реакции, еще что-то», — сообщил глава российского Минздрава.

Он также рассказал, что первые партии вакцины будут выпущены в течение двух недель, их направят медикам. Всем добровольцам, которые примут участие в третьей фазе испытаний вакцины, министр пообещал денежное вознаграждение.

Мурашко также ответил на зарубежную критику российской вакцины, по его мнению, она «безосновательна и вызвана страхом конкуренции».

Президент РФ Владимир Путин на днях объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат, как было объявлено на заседании, будет на фармацевтическом заводе «Биннофарм» в Зеленограде (входит в АФК «Система»). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. Путин заявил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.

Практически сразу после заявления Президента «Фонтанка» ознакомилась с отчетом Центра Гамалеи о препарате против коронавирусной инфекции. по словам издания, «он не выглядит столь же обнадеживающим, как заявления Владимира Путина и министра здравоохранения Михаила Мурашко».

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