Арестован YouTube-блогер Андрей Пыж по обвинению в незаконном доступе к гостайне

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца Андрея Пыжа («Андрей МШ») по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну (пункт «д» части 2 статьи 283.1 УК). Об этом со ссылкой на карточку суда сообщает «Медиазона».

Арестованный блогер Андрей Пыж снимает видео c разных заброшенных или закрытых объектов. Подробностей об уголовном деле против него пока нет https://t.co/qrYNdRhmPx — Медиазона (@mediazzzona) August 12, 2020

Речь идет о ведущем ютуб-канала Urbanturizm c 783 тысячами подписчиков.

Блогера потеряли 5 августа, и лишь благодаря соцсетям подписчики и знакомые смогли понять причину его пропажи. Один из его друзей, блогер Андрей Нифедов (1,41 млн подписчиков на YouTube) записал видеоролик, в котором попросил всех помочь — хотя бы информацией.

По данным издания «Открытые медиа» («ОМ»), Пыж арестован по запросу ФСБ. Также, по сведениями Telegram-канала Baza, дома у него прошёл обыск.

Пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина сообщила «ОМ», что требование об аресте 35-летнего Андрея Пыжа поступило из УФСБ России по Москве и Московской области 6 августа, а его арест санкционирован до 5 октября. Участвовавший в заседании суда в качестве предоставленного Пыжу государственного адвокат Алексей Хальзов подтвердил «ОМ», что речь идёт именно о блогере из Санкт-Петербурга. Уголовное дело, по его словам, возбуждено 5 августа.

Пыж увлекается так называемым сталкеризмом — это посещение различных промышленных объектов. В своём YouTube-канале он опубликовал более сотни видеороликов, и в своих сюжетах он разбирался, как ядерные реакторы, залезал в атомную котельную и заброшенные бункеры. В прошлом году, судя по его роликам, Пыж посещал действующую радиолокационную станцию «Днепр-М» (система предупреждения о ракетном нападении на Россию), которая расположена в военном городке Мурманской области.

Какую гостайну распространил блогер — похоже, тоже гостайна. Его адвокат лишь уверяет, что дело не связано с его видеороликами о посещении ядерных реакторов и радиолокационных станций https://t.co/5lbjolqJP5 — Открытые медиа (@OpenMedia_io) August 12, 2020

Российского видеоблогера арестовали за незаконное получение гостайны. Андрей «МШ» Пыж с канала Urbanturizm недавно записал видео о строящейся под Петербургом атомной станции, а потом внезапно пропал. Найти его удалось только благодаря публикации на сайте суда pic.twitter.com/rkFajWjL8a — Лента.ру (@lentaruofficial) August 12, 2020

Изначально его друзья выдвигали версии, что арестован он как раз за посещение разного рода «запреток», но, по словам адвоката Пыжа Алексея Хальзова:

«Я не могу рассказать какие-либо подробности, у меня подписка о неразглашении, там дело засекречено… Это [обвинение] не касается его блога и не касается ни одного ролика, который был там опубликован».

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В данный момент блогер взят под стражу и находится в СИЗО «Лефортово», где его обнаружила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Правозащитница в своём Facebook попросила всех его друзей связаться с ней, поскольку у блогера совсем нет необходимых вещей.

Вчера в Лефортово мы посетили Андрея Пыжа — известного блогера МШ и сталкера, ведущего канала Urbanturizm. Большая просьба к его друзьям связаться со мной, чтобы организовать помощь Андрею. Уважаемые журналисты, сейчас около часа буду недоступна по телефону, звоните позднее или вы можете меня цитировать по видео. Опубликовано Мариной Литвинович Среда, 12 августа 2020 г.

«С четверга [06.06.2020] он находится в «Лефортово». Он сказал нам, что его задержали в Москве. Сутки он провел в изоляторе на Петровке, после суда его перевели в «Лефортово». Задерживали его довольно жестко, но не били. К сожалению, нам запрещено говорить об уголовном деле. Он очень крепкий парень и интересный человек, очень обрадовался нашему приходу, потому что целую неделю сидел, к нему никто не приходил. Он оказался в полном вакууме, не понимая, что происходит», — рассказала Литвинович РБК.

В 2016 году на Пыжа составляли административный протокол, так как, по данным полицейских, в Петербурге он проник в коллектор отвода реки Дачной в реку Красненькую, который является охраняемым объектом. Позже административное дело прекратили из-за истечения срока давности.

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