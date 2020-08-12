TikTok собирал идентификационные данные пользователей Android

Социальная сеть TikTok собирала идентификаторы (MAC-адреса) миллионов своих пользователей на операционной системе Android в обход установленных Google блокировок, пишет WSJ:

«TikTok обошел защитные меры операционной системы Android от Google, чтобы собирать уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств».

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MAC-адрес — это идентификатор сетевого оборудования, отслеживая который компании могут предлагать пользователю рекламу. TikTok скрывал отслеживание с помощью необычного дополнительного слоя шифрования и нарушал политику Google, запрещающую приложениям следить за пользователями, утверждает издание.

WSJ изучил девять версий приложения, выпущенных с апреля 2018 г. по январь 2020 г., и выяснил, что TikTok прекратил собирать MAC-адреса в ноябре 2019 г. Представители TikTok подтвердили, что в настоящее время приложение не собирает MAC-адреса. В недавнем заявлении руководство ByteDance (владелец приложения) подчеркнуло, что никогда не делилось данными пользователей с китайским правительством.

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