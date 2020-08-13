Подписчики и коллеги требуют у Роскомнадзора разблокировать сайт питерского издания MR7ru

Роскомнадзор заблокировал статью санкт-петербургского информационно-новостного издания MR7.ru, опубликованную в 2013 году и рассказывающую о мужчине, упавшем с платформы на станции метро «Ладожская».

reestr.rublacklist.net/record/2280101

Главный редактор Сергей Ковальченко выразил недоумение произошедшим, отметив также, что никаких предупреждений издание не получало.

Роскомнадзор блокирует МР7. За новость 2013 года про то, что мужик упал с платформы на станции метро Ладожская. Блокирует без предупреждения. Просто рубанули и всё. Матом ругаться не буду. Слишком много чести. Опубликовано Сергеем Ковальченко Вторник, 11 августа 2020 г.

С сайта статья была удалена, но её ещё можно обнаружить в кэше гугла. При этом сайт до сих пор недоступен без VPN, поскольку блокировка происходит по HTTPS.

Как правило, материалы с подобной тематикой уполномочен блокировать Роспотребнадзор «за пропаганду самоубийств», но часто при ознакомлении с текстом таких статей можно увидеть, что никакой пропаганды там нет — это обычная «текучка» в жанре городских происшествий. Однако отсутствие пропаганды не останавливает власти, и уполномоченные органы «ничтоже сумняшеся» вносят соответствующую информацию в реестр запрещённой. Очевидно, то же самое произошло и с MR7ru, правда, решение в данном случае принимал уже Роскомнадзор.

Подписчики, коллеги, а также местные оппозиционные политики выразили озабоченность блокировкой сайта питерского издания и потребовали его разблокировки. Среди поддержавших интернет-СМИ — депутаты заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово».

Хочу поддержать коллег с MR7. Сайт петербургского издания (без предупреждения) заблокировал Роскомнадзор – за новость… Опубликовано Alexandra Garmazhapova Среда, 12 августа 2020 г.

Друзья, направили с Максимом Резником Maxim Reznik обращение в Роскомнадзор — чтобы разблокировали сайт МР7. Огромное… Опубликовано Борисом Вишневским Среда, 12 августа 2020 г.

Люблю читать Mr7. Одно из лучших СМИ! И лучшие Галина Артеменко Сергей Ковальченко Опубликовано Svetlana Mamonova Среда, 12 августа 2020 г.

Я благодарна Валерий Нечай, который единственный из коллег по профессии выразил настоящую солидарность, пригласив в эфир… Опубликовано Галиной Артеменко Вторник, 11 августа 2020 г.

Роскомнадзор заблокировал сайт петербургского издания MR7 за новостную публикацию 2013 года.До этого Facebook… Опубликовано Sergei Eremeev Среда, 12 августа 2020 г.

Судя по контексту сообщений поддержавших издание, его публикации высоко ценят в Санкт-Петербурге, а проблемы с цензурой происходят уже не впервые, и не только со стороны российских властей. Так, в конце мая текущего года Facebook заблокировал записи MR7ru с текстами о борьбе с коронавирусом в городе. Как отмечает издание:

«Сообщения социальной сети гласят, что публикации «нарушают правила сообщества» и блокируются из-за жалоб на спам. Вероятно, блокировка страницы могла произойти после чьих-то массовых жалоб на спам и оскорбительные публикации. Отметим, в период пандемии MR7 постоянно освещает актуальные острые проблемы. Однако теперь Facebook закрыл доступ к текстам Галины Артеменко и Анастасии Гавриэловой. Корреспонденты рассказывали о том, как врачи ищут СИЗы для своих сотрудников и сталкиваются с нехваткой специалистов о том, как медицинские работники в Петербурге не получали необходимые выплаты или получали копейки за рискованную работу с коронавирусными пациентами о том, как врачи заражаются во время спасения людей».

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Главред Ковальченко писал апелляции в Facebook и опроверг распространение спама, но ответа от соцсети не получил. По его мнению, это могли быть бот-атаки провластных троллей, против которых у Fb нет ни методов борьбы, ни желания разбираться. Разместить статьи в данной соцсети невозможно до сих пор, поэтому наиболее резонансные тексты приходится публиковать вручную, без ссылок на сайт.

Facebook не разрешает мне публиковать ссылки, поэтому я опубликую здесь текст Галины Артёменко Галина Артеменко… Опубликовано Сергеем Ковальченко Пятница, 29 мая 2020 г.

Редакция просит своих коллег-журналистов обратить внимание на случай с блокировкой их сайта, а также благодарит всех тех, кто уже выразил свою поддержку.

Спасибо коллегам с Эха Петербурга. Валерий Нечай Сергей Кагермазов Александра Петровская и Арсений Веснин. Единственное… Опубликовано Сергеем Ковальченко Вторник, 11 августа 2020 г.

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