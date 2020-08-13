Правообладатель показа чемпионата Италии по футболу подал иск к «Яндексу»

Мосгорсуд рассмотрит иск АО «Телеспорт Груп» (TeleSport Group) к «Яндексу», поскольку по мнению TeleSport, российский IT-гигант нарушил её права на хайлайты (нарезки лучших моментов) футбольных матчей чемпионата Италии сезонов 2018–2019, 2019–2020 и 2020–2021 годов, исключительными правами на которые компания владеет в России. В исковом заявлении (копия есть у «Ъ») содержится 590 ссылок на поисковую выдачу «Яндекса».

Судя по всему, речь идёт о деле, зарегистрированном на сайте Мосгорсуда под номером 3-0710/2020. В судебной карточке указано, что заседание назначено на начало сентября текущего года.

Исходя из максимально возможной компенсации 5 млн руб. за каждое, истец требует с поисковика 2,95 млрд руб.

Истец считает, что его права были нарушены, хотя при этом некоторые проиндексированные видео он сам выкладывал в социальных сетях.

«Коммерсантъ» проверил приведённые TeleSport ссылки и убедился, что большинство из них ведёт на ролики, встроенные в «Яндекс.Видео».

Просмотр некоторых уже недоступен с пометкой «встраивание видео запрещено правообладателем». Пользователю предлагается перейти по ссылке к источнику, например, в «Одноклассники».

В 2019 году TeleSport разрешила «Яндексу» использовать видео до 31 декабря, но лицензионное соглашение стороны не заключили. После этой даты «Яндекс.Видео» продолжил индексировать хайлайты, объясняет истец.

В «Яндексе» назвали иск безосновательным:

«TeleSport не может подать претензии в адрес социальных сетей, куда самостоятельно загрузила видео, но почему-то подает их в сторону поисковика. Как поисковик «Яндекс» индексирует все видео в интернете, размещенные в публичном доступе и не закрытые от индексации. При этом мы не должны и не можем определять правой статус того или иного контента в интернете».

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Подобные спорные ситуации детально регулировать должен меморандум о борьбе с пиратством, но его до сих пор не внесли в Госдуму, напомнили в «Яндексе». «Пока не будет принят равноприменимый «антипиратский закон», будут возникать ситуации, когда недобросовестные правообладатели пытаются заработать на контенте дважды — через размещение в интернете и через суд», — заявили в компании.

Старший юрист Vegas Lex Кирилл Никитин называет дело против «Яндекса» прецедентным — до сих пор подобных исков российские суды не рассматривали. Претензии TeleSport он считает «как минимум, неочевидными», так как, размещая контент, TeleSport автоматически предоставила «Яндексу» права на его воспроизведение в пределах, указанных в пользовательских соглашениях социальных сетей.

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