Эксперт по «делу Прокопьевой» требует её дополнительно наказать за пост в Facebook

Эксперт-психолог из Абакана (Хакасия) Ольга Якоцуц обжалует отказ Псковского горсуда удовлетворить ее иск о защите чести и деловой репутации к журналистке Светлане Прокопьевой. Она требовала взыскать с Прокопьевой 500 тыс. руб. за пост в Facebook о назначении хакасского психолога экспертом по уголовному делу об оправдании терроризма. В беседе с журналистом «7×7» Ольга Якоцуц сказала, что решение суда «трудно назвать объективным».

«Например, вчера [в день вынесения решения 12 августа] не было видеоконференцсвязи. Когда в Пскове началось заседание по делу, то в Абакане было уже 20:00 и наш суд в это время не работал. Поэтому в данных обстоятельствах решение суда трудно назвать объективным».

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На вопрос «7х7» о том, как Якоцуц оценивает позицию адвоката Прокопьевой, старшего юриста Центра защиты прав СМИ Светланы Кузевановой, по мнению которой выражения «на стороне сил зла» и «ООО „Рога и копыта“» в отношении предполагаемого экспертного учреждения — это личное мнение журналиста, эксперт заметила, что это было не мнение, а «защитная реакция [Прокопьевой] по незнанию».

Напомним, дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой возбудили в феврале 2019 года по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Поводом для этого стало высказывание журналистки в авторской пердаче на «Эхе Москвы в Пскове» осенью 2018 года, где она рассуждала о причинах поступка 17-летнего студента и анархиста Михаила Жлобицкого, неделей ранее устроившего взрыв в УФСБ Архангельской области. Прокопьева связала самоподрыв Жлобицкого с социальной и политической обстановкой в стране и провела параллели с политическим терроризмом в Российской империи, в частности с акциями народовольцев.

В своей статье она отмечала, что в стране есть проблемы с политическим активизмом, что многолетнее давление государства на политические и гражданские свободы привело Россию в стадию репрессивного государства, которое «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются. На следующий день текст выступления журналистки вышел под заголовком «Репрессии для государства» на сайте псковского информагентства «Псковская лента новостей». Роскомнадзор вынес предупреждение «Псковской ленте новостей» и «Эхо Москвы в Пскове», сочтя, что в словах журналистки содержатся признаки оправдания терроризма. В дальнейшем публикация была удалена, а «Эхо Москвы в Пскове» и «Псковскую ленту новостей» оштрафовали на 150 и 200 тысяч тыс. рублей соответственно. После этого радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» сняла передачу Прокопьевой с эфира и прекратила сотрудничество с журналисткой.

Стоит отметить, что именно экспертиза Ольги Якоцуц и её коллеги Юлии Байковой вызвала массовую критику во время судебного процесса над Светланой Прокопьевой. Авторитетные эксперты-лингвисты, приглашенные в суд, указали на низкое качество проведенного исследования. А защищавшие журналистку адвокаты обнаружили, что хотя экспертиза выполнена якобы на бланках Хакасского университета, вуз не имел к ней никакого отношения. Кроме этого, защита журналистки указывала на то, что специализация Ольги Якоцуц — психология детских эмоциональных состояний — находится очень далеко от задач, которые ставятся перед экспертом в делах об оправдании терроризма. Однако несмотря на все доводы, суд счел заключение О. Якоцуц и Ю. Байковой достаточным основанием для вынесения обвинительного приговора Светлане Прокопьевой. Журналистка была оштрафована на 500 тысяч рублей, хотя обвинение просило 6 лет колонии.

Задолго до вынесения приговора, в январе текущего года Прокопьева написала в своём Facebook ироничный пост, что следствие попыталось найти «очередное ООО «Рога и копыта» [ для проведения экспертизы]». «В битву экспертов на стороне сил зла (так считаем по умолчанию, а там видно будет) вступают: Ольга Леонидовна Якоцуц», — указывала журналистка.

В новом году – новые экспертизы!Сходили мы сегодня к следователю, первый раз в новом году. Уголовное дело, как уже… Опубликовано Светланой Прокопьевой Четверг, 23 января 2020 г.

Якоцуц усмотрела в этих фразах «нарушение деловой этики и обычаев делового оборота» и «неправильное, неэтичное поведение в личной, общественной или политической жизни». Она потребовала компенсации и опровержения. Прокопьева рассказала, что не знала Якоцуц и просто высказала предположение «по поводу странных решений о назначении экспертизы».

На днях Псковский городской суд отклонил иск эксперта к журналистке.

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