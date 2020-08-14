Спецслужбы США уличили российскую разведку в релизе хак-инструмента Drovorub

Агентство национальной безопасности (АНБ) США и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали отчет, в котором обвинили Россию в создании и запуске нового вируса под названием Drovorub. За разработку вируса было ответственно военное подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ), запуск вируса — часть его операций по кибершпионажу, говорится в заявлении ведомств.

По данным США, Drovorub поражает систему Linux. «Drovorub представляет угрозу для пользователей систем национальной безопасности, Министерства обороны и базы оборонной промышленности, использующих системы Linux», — говорится в отчете.

В документе даже называется конкретное подразделение — «26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России, которое в частном секторе называют Fancy Bear, Strontium или APT 28».

Ранее американские власти обвиняли хакеров из группировки Fancy Bear во взломе электронной почты работников Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года, взломе базы данных WADA в 2014 году, а также серверов украинской газовой компании Burisma для поиска компромата на кандидата в президенты США Джо Байдена.

Германия обвиняла хакеров Fancy Bear в кибератаке на Бундестаг в 2015 году. Немецкие власти выдали ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина. Утверждается, что на момент этого кибернападения на Бундестаг он был сотрудником ГРУ. Германия предложила Евросоюзу ввести против России киберсанкции — впервые в истории ЕС.

«Дроворуб» обладает широким набором возможностей, которые позволяют злоумышленнику выполнять множество различных функций, таких как кража файлов и удаленное управление компьютером жертвы, отмечает технический директор компании McAfee Стив Гробман.

В McAfee также назвали вирус «швейцарским армейским ножом для взлома Linux». Помимо прочего Drovorub использует передовые руткит-технологии, которые затрудняют его обнаружение. Это позволяет внедрять вирус сразу во множество разных типов цели и открывает возможность для атак в любое время.

Полный технических подробностей 45-страничный отчет АНБ и ФБР продолжает серию разоблачений российских хакеров в преддверии президентских выборов в США. В отчете не уточняется, какие типы организаций подверглись атакам с использованием системы «Дроворуб».

Чтобы предотвратить возможные последствия атаки Drovorub, в ФБР и АНБ посоветовали компаниям и госорганизациям в США обновить Linux-системы до версии ядра 3.7 или новее. В более новых версиях есть функция принудительной подписи ядра, которая не позволит Drovorub устанавливать руткиты.

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