Epic Games подаёт в суд на Google и Apple за удаление Fortnite из магазинов приложений

Apple удалила из App Store популярную игру Fortnite, разработчиком которой является компания Epic Games. То же самое вскоре сделал Google в своём магазине приложений.

Apple обосновала своё решение тем, что Epic Games нарушила правила платформы, добавив в своё приложение возможность оплаты внутриигровых покупок в обход сервисного сбора в размере 30% — в качестве решения разработчик игр внедрил в популярный сетевой шутер Fortnite собственную платежную систему Epic, сопроводив запуск следующим сообщением:

«Мы объявляем о новом способе оплаты на iOS и Google Play — это платёжная система Epic. Это та же самая платёжная система, которую мы используем для обработки финансовых операций на ПК, Mac и Android для игровой системы Fortnite и Epic Games Store. Мы приложили огромные усилия для того, чтобы наша платформа для электронной коммерции могла поддерживать финансовые операции для крупных событий, таких как запуски сезонов Fortnite и Мегараспродажи в Epic Games Store, и рады предложить ту же самую надежную платёжную систему на iOS и Google Play. У сотен миллионов игроков по всему миру есть учётные записи Epic, и первоочередная задача компании Epic Games состоит в том, чтобы позволить всем нашим игрокам легко и безопасно совершать финансовые операции».

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В Apple и Google решили, что тем самым Epic нарушила правила маркетплейсов.

«Epic Games предприняла неудачную попытку нарушить правила AppStore, которые применяются ко всем разработчикам одинаково и которые созданы для безопасности наших пользователей», — сказали в Apple, намекнув, что «на особые договоренности» компания может не рассчитывать.

Разработчики Fortnite посчитали произошедшее незаконным и подали в суд на Apple и Google с требованием «разрешить честную конкуренцию» в распространении мобильных приложений. Epic обвинила Apple в злоупотреблении доминированием на рынке дистрибуции iOS-приложений и на рынке платежей внутри iOS-приложений, а Google — в нарушении антимонопольных правил с «использованием своего масштаба для того, чтобы сделать зло конкурентам».

Также Epic Games анонсировала премьеру короткометражки Nineteen Eighty-Fortnite — пародию на фильм Apple «1984», в котором был впервые представлен компьютер Macintosh. В ролике Epic Games компания Apple — не инноватор, как в оригинальной версии фильма, а деспот.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices. Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Google, в отличие от Apple, позволяет загружать приложения на устройства не из собственного магазина, однако такие загрузки сопровождаются предупреждениями о вредоносных программах.

На сайте Epic можно напрямую загрузить игру через QR-код, также игра доступна в магазине приложений Samsung Galaxy Store.

Профильные издания считают, что борьба Epic Games с Apple и Google действительно может привести к снижению комиссии с уровня 30% до более приемлемых значений.

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