Epic Games подаёт в суд на Google и Apple за удаление Fortnite из магазинов приложений

Apple удалила из App Store популярную игру Fortnite, разработчиком которой является компания Epic Games. То же самое вскоре сделал Google в своём магазине приложений.

Apple обосновала своё решение тем, что Epic Games нарушила правила платформы, добавив в своё приложение возможность оплаты внутриигровых покупок в обход сервисного сбора в размере 30% — в качестве решения разработчик игр внедрил в популярный сетевой шутер Fortnite собственную платежную систему Epic, сопроводив запуск следующим сообщением:

В Apple и Google решили, что тем самым Epic нарушила правила маркетплейсов.

«Epic Games предприняла неудачную попытку нарушить правила AppStore, которые применяются ко всем разработчикам одинаково и которые созданы для безопасности наших пользователей», — сказали в Apple, намекнув, что «на особые договоренности» компания может не рассчитывать.

Разработчики Fortnite посчитали произошедшее незаконным и подали в суд на Apple и Google с требованием «разрешить честную конкуренцию» в распространении мобильных приложений. Epic обвинила Apple в злоупотреблении доминированием на рынке дистрибуции iOS-приложений и на рынке платежей внутри iOS-приложений, а Google — в нарушении антимонопольных правил с «использованием своего масштаба для того, чтобы сделать зло конкурентам».

Также Epic Games анонсировала премьеру короткометражки Nineteen Eighty-Fortnite — пародию на фильм Apple «1984», в котором был впервые представлен компьютер Macintosh. В ролике Epic Games компания Apple — не инноватор, как в оригинальной версии фильма, а деспот.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.

Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK

— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020