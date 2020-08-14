Генпрокуратура борется с онлайн-трудоустройством в нежелательные организации

В ходе мониторинга реестра заблокированных сайтов мы обнаружили, что Генпрокуратура внесла в него страницу вакансий фонда European Endowment for Democracy, который был в марте текущего года признан нежелательной организацией на территории России, поскольку власти увидели в деятельности Фонда угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. В марте же сайт ЕФД оказался под блокировкой, но вот на днях Генеральная прокуратура оживилась и решила закрыть вакансии для россиян, а ведь те могли получить престижные должности консультанта на удалёнке и стажёра в отделе по связям с общественностью:

reestr.rublacklist.net/record/2482772

Странно, что российские власти поступают столь недальновидно, ведь можно было трудоустроить своего агента в нежелательном для России фонде, который бы докладывал — какого рода каверзы готовят нашей стране борцы за демократию из Европы!

ЕФД, как сообщается на его сайте, независимая организация, предоставляющая гранты. Фонд был создан в 2013 году Европейским союзом (ЕС) и государствами-членами ЕС в качестве автономного международного целевого фонда для содействия развитию демократии в государствах Европейской политики соседства (страны Восточного партнерства, Ближнего Востока и Северной Африки), на Западных Балканах, в Турции, а также за их пределами.

Фонд поддерживает организации гражданского общества, демократические движения, гражданских и политических активистов, а также независимые медиа-платформы и журналистов, способствующих установлению плюралистических демократических политических систем.

Сюда также входят недавно созданные либо незарегистрированные организации, неформальные платформы, молодежные группы и одиночные активисты. В частности, ЕФД поддерживает тех, кто не может получить поддержку от других доноров и в рамках существующих инструментов Евросоюза. Обязательным условием для оказания поддержки является соблюдение грантополучателем демократических ценностей, прав человека и принципов ненасилия.

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