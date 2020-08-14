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14.08.2020

На освещающего протесты в Беларуси основателя канала NEXTA завели уголовное дело

22-летнему Степану Путило может грозить до 15 лет лишения свободы за "организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами или вооружённым сопротивлением", в ответ в канале было опубликованое сообщение с просьбой передать привет заведшему на него дело полковнику Свириду

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На основателя каналов NEXTA Степана Путило завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Nexta. Ему вменяются преступления, совершенные по статьям ч.ч. 1.3, ст. 293 УК РБ — организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках.

«На основании вышеизложенного прошу на розыск последнего ориентировать личный состав ОВД и приданные силы», — говорится в розыскном постановлении.

В свою очередь, NEXTA заявило:

«Если случайно встретите полковника Свирида на улице — передавайте ему от нас привет! Форма привета — на ваше усмотрение».

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Проект был основан 22-летним блогером Степаном Путило, известным также как Степан NEXTA и Степан Светлов. NEXTA начинался как ютуб-канал в 2015 году. Путило призывал через него бойкотировать президентские выборы, размещая на канале оппозиционные песни и ролики, рассказывающие о коррупции и других преступлениях власти. Тогда блогером заинтересовались силовики — они приходили даже в школу, где учился основатель канала, чтобы изучить информацию о Путило.

Блогер участвовал в оппозиционных акциях — например, в «Марше рассерженных белорусов» в 2017 году.

Позже, в 2018 году, на блогера собирались завести уголовное дело по статье 368 УК РБ («Оскорбление президента») из-за того, что в одном из роликов он назвал Лукашенко «Лукашерлоком». Заявление написала на него неизвестная «обеспокоенная гражданка». Спустя несколько месяцев дело прекратили.

К тому времени Путило уже переехал в Польшу, где и пребывает на настоящий момент. Он учится в Силезском университете на специальности «организация кино- и телепроизводства». До июня 2020 года он также вел развлекательную программу на телеканале «Белсат».

Телеграм-канал существует с 2018 года. Из-за того, что канал стал едва ли не единственным в стране свободным средством распространения информации, он быстро набрал популярность, в том числе потому, что авторам проекта анонимно скидывали «сливы» из МВД и других государственных структур.

Самый масштабный рост аудитории произошел на волне белорусских протестов за последние несколько дней. Сейчас его аудитория более семисот тысяч подписчиков.

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