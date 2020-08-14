На освещающего протесты в Беларуси основателя канала NEXTA завели уголовное дело

На основателя каналов NEXTA Степана Путило завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Nexta. Ему вменяются преступления, совершенные по статьям ч.ч. 1.3, ст. 293 УК РБ — организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках.

Telegram-канал NEXTA, освещающий протесты в Белоруссии, сообщил о возбуждении уголовного дела против его основателя. 22-летнего Степана Путило обвиняют в организации массовых беспорядков. По этой статье ему грозит до ПЯТНАДЦАТИ лет лишения свободы pic.twitter.com/fyPMVQ9iqT — Лента.ру (@lentaruofficial) August 14, 2020

«На основании вышеизложенного прошу на розыск последнего ориентировать личный состав ОВД и приданные силы», — говорится в розыскном постановлении.

В свою очередь, NEXTA заявило:

«Если случайно встретите полковника Свирида на улице — передавайте ему от нас привет! Форма привета — на ваше усмотрение».

.

Проект был основан 22-летним блогером Степаном Путило, известным также как Степан NEXTA и Степан Светлов. NEXTA начинался как ютуб-канал в 2015 году. Путило призывал через него бойкотировать президентские выборы, размещая на канале оппозиционные песни и ролики, рассказывающие о коррупции и других преступлениях власти. Тогда блогером заинтересовались силовики — они приходили даже в школу, где учился основатель канала, чтобы изучить информацию о Путило.

Блогер участвовал в оппозиционных акциях — например, в «Марше рассерженных белорусов» в 2017 году.

Позже, в 2018 году, на блогера собирались завести уголовное дело по статье 368 УК РБ («Оскорбление президента») из-за того, что в одном из роликов он назвал Лукашенко «Лукашерлоком». Заявление написала на него неизвестная «обеспокоенная гражданка». Спустя несколько месяцев дело прекратили.

К тому времени Путило уже переехал в Польшу, где и пребывает на настоящий момент. Он учится в Силезском университете на специальности «организация кино- и телепроизводства». До июня 2020 года он также вел развлекательную программу на телеканале «Белсат».

Телеграм-канал существует с 2018 года. Из-за того, что канал стал едва ли не единственным в стране свободным средством распространения информации, он быстро набрал популярность, в том числе потому, что авторам проекта анонимно скидывали «сливы» из МВД и других государственных структур.

Самый масштабный рост аудитории произошел на волне белорусских протестов за последние несколько дней. Сейчас его аудитория более семисот тысяч подписчиков.

.

.

.