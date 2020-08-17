Московская мэрия создаст систему цифрового контроля за таксистами

Недавно на экспертном совещании в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) обсуждалась ситуация на рынке такси. Замначальника ГИБДД РФ Николай Шеюхин рассказал, что за 6 месяцев 2020 года произошло почти 2 тыс. ДТП с такси (за весь 2018 год произошло 2223 таких аварий), сообщает «Ъ». Растет и число жалоб граждан на плохой сервис, «хамство и некультурное поведение водителей», незнание ими города, а также на то, что таксисты оставляют машины на стоянку во дворах, мешая проезду, отметил замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин. При этом заработки водителей такси за пять лет в столице упали на 22–49%, сказал чиновник, отметив, что в результате они вынуждены работать в разы больше, чтобы поддерживать прежний уровень доходов.

Ряд подобных проблем на рынке такси должен был решить законопроект, который был принят в первом чтении в 2018 году, но до сих пор дорабатывается в думском комитете по транспорту.

На совещании в ОНФ чиновниками было предложено решение для исправления ситуации в области такси, пока не принят «базовый» закон. Николай Шеюхин рассказал про планы запустить на портале госуслуг цифровой профиль водителя, через который компании смогут в онлайн-режиме отслеживать наличие штрафов за нарушение ПДД и статус водительских прав у нанимаемых и нанятых водителей. Дмитрий Пронин, в свою очередь, рассказал про московскую систему цифровых профилей таксистов, которая не позволит агрегаторам пускать за руль водителей без прав, имеющих судимость, работающих с превышением лимитов труда и отдыха и т.д.

Концепцию системы вице-мэр Москвы Максим Ликсутов анонсировал в марте 2019 года: речь идет о программном «шлюзе» между таксистом и агрегатором заказов, который будет ограничивать поступление заказов.

В мае 2020 года был заключен контракт на разработку системы под названием КИС «АРТ». По словам Пронина, систему планируется запустить в декабре.

«Ситимобил» поддерживает цифровизацию баз данных и возможность проверить водителя, его историю и состояние, заявили в пресс-службе компании, но напомнили о риске утечки персональных данных.

«Более того, мы уверены, что верификация информации о водителе должна идти по обезличенному принципу. Оба представленных механизма требуют экспертного обсуждения и проработки», — сказал представитель «Ситимобил».

В «Яндекс.Такси» развивают свои технологии по мониторингу скорости и внимания водителя, отметил директор компании по работе с госорганами Антон Петраков. По его словам, компания обсуждает с ГИБДД организацию автоматизированной проверки водительских прав таксистов и пользователей каршеринга.

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