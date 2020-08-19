За полгода чиновники так и не остановили утечки данных с московских камер

Как уже неоднократно писала «РосКомСвобода», последнее время российские власти усиленно внедряют технологии слежки за россиянами, и особенную интенсивность этот процесс приобрёл во время борьбы с пандемией коронавируса. Камеры с функцией распознавания лиц, биометрические паспорта, QR-коды, цифровые пропуска — все эти способы контроля за действиями россиян внедрялись во многих регионах России. Но при этом государство не дало никаких гарантий сохранности собираемых данных, а утечки, между тем, не заставили себя долго ждать. «РосКомСвобода» решила провести собственный мониторинг чёрного рынка данных, чтобы понять — исправили ли чиновники ситуацию с утечками из камер «Безопасного города» и системы распознавания лиц Москвы?

В рамках проведенного эксперимента стало понятно: ничего не изменилось. Утечки и неавторизованный доступ к технологиям распознавания лиц позволяют следить за любым. РосКомСвобода готовит иск к столичному МВД и ДИТ и требует немедленно наложить мораторий на использование технологий распознавания лиц до принятия всех необходимых правовых гарантий от злоупотреблений. Но сначала о нашем исследовании.

В декабре 2019 года журналист Андрей Каганских сделал репортаж про уязвимости в московской системе распознавания лиц и выяснил, что в московской системе видеослежки практически нет препятствий для утечек данных: полицейские и, возможно, другие чиновники с доступом к системе интеллектуального видеонаблюдения продают данные из нее на форумах и чатах по «пробиву» (так называют незаконный поиск информации). Среди возможных покупателей — частные детективы и коллекторы.

В декабре прайс-лист был вот таким:

3000 рублей за пятидневный доступ к к прямому эфиру одной столичной камеры из системы “Безопасный город” и недолгому архиву ее записей;

10000 рублей за поиск человека по системе распознавания лиц по наземным камерам — в результате можно получить выписку в формате PDF со всеми адресами камер, где был замечен объект слежки (в основном — камер подъездов) и фотографиями за 30 дней.

По меркам чёрного рынка, это сравнительно маргинальные услуги: видео с камер покупателям нужны не часто, а система распознавания лиц тогда работала по сути в тестовом режиме (судя по словам чиновников, на тот момент к распознаванию лиц было подключено менее 2% камер города) — поэтому с задачей поиска людей лучше справлялись, например, сливы данных операторов мобильной связи.

Но это все равно была большая удача: удалось выяснить уязвимости и потенциал для слива данных из системы, которая на тот момент еще даже не функционировала на полную катушку — это могло бы дать чиновникам мотивацию исправить ошибки до полноценного запуска, пока утечки не представляют особой опасности. Но несмотря на шумиху в СМИ, адекватной реакции официальных органов не последовало: они отчитались о поиске сливающих данные сотрудников, а про систематические уязвимости (странные решения архитектуры системы и простоту доступа сотрудников к данным о передвижении граждан) промолчали.

В отсутствие подробных официальных комментариев, по просьбе «РосКомСвободы» Андрей Каганских провел небольшой мониторинг предложений о продаже таких данных на черных рынках: в конце зимы он завел свежий анонимный аккаунт в Telegram и примерно раз в месяц делал рассылку по специализированным чатам с текстом о желании купить информацию из московской системы распознавания лиц (по идее, примерно таким мониторингом утечек должна заниматься служба безопасности МВД, чтобы ловить сливающих данные сотрудников на контрольных закупках).

Выяснилось следующее:

Доступ к камерам по прямой ссылке, а также уязвимость (возможность копировать ссылки на доступ и передавать их третьим лицам — она описана в официальном руководстве пользователя) все еще на месте, цены тоже не изменились;

Зато изменилось предложение на данные из систем распознавания лиц. Некоторое время купить выписку из данных московских «умных камер» было невозможно, однако примерно к концу карантина услуга вернулась на рынок — сперва по завышенным ценам, которые сейчас упали практически до значений конца 2019 года.

Один из собеседников, с которыми говорил Каганских в процессе мониторинга, — администратор исторического русскоязычного Даркнет-форума по торговле данными и схемами нелегального заработка, — в переписке через мессенджер Jabber объяснил пропажу этой услуги тем, что после освещения проблемы утечек в СМИ, в МВД «был ряд разборок на эту тему» и, как следствие, изменились необходимые сотрудникам МВД для поиска людей по камерам уровни доступа к информации. По словам собеседника, это не помогло полностью устранить утечки, но подняло цены на черном рынке. Он закончил переписку такими словами: «Разжигали все оппозиционеры, мол, дыряво. Вот стало менее дыряво».

Сейчас один поиск человека по камерам стоит в районе 15 тысяч рублей. Такую услугу редко рекламируют в спам-рассылках и на теневых форумах — по личным впечатлениям Андрея Каганских, эти данные еще не пользуются громадным спросом и встречаются в продаже редко. Их продаёт всего несколько дилеров, однако, по словам игроков рынка пробива, на них все равно есть свои продавцы и покупатели.

Например, только запрашивая у продавцов данных примеры продаваемой ими информации, нам удалось найти свидетельства утечек данных семи жителей Москвы — в виде результатов поиска людей для заказчиков с черного рынка (PDF-выписки и сделанные полицейскими фотографии экранов).

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ — именно это ведомство занимается установкой камер видеонаблюдения и оснащения их системой распознавания лиц) на любые вопросы журналистов о сохранности данных московских камер отвечает одной и той же фразой: «Доступ к данным ЕЦХД [Единого центра хранения данных — это там обрабатываются данные московского видеонаблюдения — прим.] имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов». Такой же (слово в слово) ответ по разным поводам уже получал РБК, а также «Ъ» и «МБХ-Медиа».

Фактически пресс-служба ДИТ обманывает. Доступ к данным имеют не только силовики, но и все те, кому полицейские и чиновники готовы эти данные отдать либо продать.

Судя по результатам мониторинга, устройство систем уличного видеонаблюдения и распознавания лиц до сих пор не защищает данные от утечек и неавторизованного доступа.

В июле также сообщалось, что по информации из картотеки Мосгорсуда, жители столицы сейчас оспаривают более 16 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции, введенного под эгидой борьбы с пандемией. Часть заявителей было признано виновными только на основании данных с городских камер видеонаблюдения. При этом, суды никак не смущает 20% вероятность ошибки распознавания человека при вынесении постановлений по делам о нарушении самоизоляции и карантина, даже несмотря на то, что КоАП и УК прямо устанавливают, что любые сомнения в виновности обвиняемого, трактуются в его пользу. Вместе с тем, в текущем законодательстве никаких критериев соответствия не существует.

Чтобы понять, пытаются ли московские чиновники бороться с утечками данных из этих систем и проводят ли они мониторинг предложений черного рынка, «РосКомСвобода» отправила запросы в МВД и ДИТ, но пока не получила ответов. Зато и без ответов из министерств уже точно известно, что системы видеонаблюдения и распознавания лиц активно вводятся (в последнее время также и под предлогом борьбы с пандемией) в российских регионах — в Москве же аналогичные системы теперь собираются запустить в школах и поездах метро столицы.

В своих запросах мы попросили чиновников разъяснить:

имеется ли на данный момент в системе Единого центра хранения данных (далее — ЕЦХД) функция предоставления доступа к ресурсам ЕЦХД для неавторизованных пользователей посредством генерации прямой ссылки с доступом к камерам;

для каких целей и какими способами используют данную функцию сотрудники Министерства внутренних дел;

сообщить — какие изменения, пресекающие утечку данных, о которой рассказывали представители СМИ в своих публикациях в декабре 2019 года, произошли в Министерстве внутренних дел;

сообщить — какие изменения и совершенствования (реформирование) процедур и/или уровней доступа произошли, и чем регламентируется порядок такого доступа;

сообщить — какие дисциплинарные и иные меры наказания для сотрудников, позволивших утечку и производивших реализацию данных на “черном рынке”, были применены;

разъяснить информацию об имеющихся в Московской системе распознавания лиц критериях соответствия в процентах, позволяющие установить информацию о том, что гражданин на двух изображениях в поисковой выдаче является одним и тем же;

сообщить — проводит ли Министерство внутренних дел, иные спецслужбы, министерства и департаменты постоянный мониторинг «черного рынка» на предмет утечек данных из системы, и производятся ли контрольные закупки таких данных.

Мы также обратились к нашей аудитории, и нашелся волонтер, который предложил поучаствовать в эксперименте и «пробить» собственное лицо. Результат не заставил себя долго ждать: Анна, наш волонтер, за небольшую плату получила весьма подробный отчет с результатом от 79 московских камер с точностью определения лица 71%, с указанием всех адресов, где она была за последний месяц.

Чтобы не допустить массовых утечек персональных данных, мы подаем в суд, имея прямые доказательства того, что с системой распознавания лиц не все так хорошо, как нам об это говорят чиновники.

Мы требуем прозрачности и подотчетности системы доступа к технологиям распознавания лиц и введения моратория на использование подобной технологии двойного назначения до принятия всех необходимых правовых гарантий от злоупотреблений и утечек.

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