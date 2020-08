В США спецслужбы приобрели доступ к геолокационным данным мобильных телефонов

Секретная служба США подписала контракт на доступ к Locate X от американской компании Babel Street — сервису, который позволяет правоохранительным органам отслеживать местонахождение пользователей телефонов. В марте нынешнего года техническое издание Protocol сообщало о том, что целый ряд государственных органов подписали миллионные контракты с Babel Street после выпуска ею сервиса Locate X. По словам нескольких источников издания, Locate X отслеживает местоположение устройства анонимно, используя данные с установленных на нем приложений.

Журналисты Protocol также нашли опубликованные в открытом доступе документы, свидетельствующие о том, что среди оплативших доступ к данным через Locate X есть Погранично-таможенная служба США. Как сообщал один из источников, Locate X также приобрела и USSS. Материалы, полученные недавно изданием Motherboard, подтверждают данный факт. В попавшем в распоряжение журналистов контракте указано, что USSS заплатило компании Babel Street из Вирджинии около 36 000 долларов за добавление Locate X к пакету мониторинга социальных сетей на 2 миллиона долларов.

New: document we obtained confirms that the Secret Service bought "Locate X," a product that gives the agency access to location data generated by ordinary apps installed on peoples' smartphones. Don't need a warrant as agency simply buys the data instead https://t.co/YaYcePPcY9 pic.twitter.com/xTZl2bSPrF

— Joseph Cox (@josephfcox) August 17, 2020