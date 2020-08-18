Yandex.Zen
18.08.2020

В США спецслужбы приобрели доступ к геолокационным данным мобильных телефонов

Секретная служба США (USSS), купила продукт, с помощью которого можно получить доступ к данным о местоположении с обычных приложений, установленных на мобильные устройства граждан

amer.spetssluzhby kupili dostup k geodannym  

Секретная служба США подписала контракт на доступ к Locate X от американской компании Babel Street — сервису, который позволяет правоохранительным органам отслеживать местонахождение пользователей телефонов. В марте нынешнего года техническое издание Protocol сообщало о том, что целый ряд государственных органов подписали миллионные контракты с Babel Street после выпуска ею сервиса Locate X. По словам нескольких источников издания, Locate X отслеживает местоположение устройства анонимно, используя данные с установленных на нем приложений.

Журналисты Protocol также нашли опубликованные в открытом доступе документы, свидетельствующие о том, что среди оплативших доступ к данным через Locate X есть Погранично-таможенная служба США. Как сообщал один из источников, Locate X также приобрела и USSS. Материалы, полученные недавно изданием Motherboard, подтверждают данный факт. В попавшем в распоряжение журналистов контракте указано, что USSS заплатило компании Babel Street из Вирджинии около 36 000 долларов за добавление Locate X к пакету мониторинга социальных сетей на 2 миллиона долларов.

Согласно законодательству США, для получения от технологических компаний данных о местоположении устройств правоохранительным органам требуется соответствующий судебный ордер. Тем не менее, как показывает практика, госорганы зачастую просто покупают геолокационные данные у специализированных компаний, а на это ордер не нужен.

.

don but rks

.

SAFE horisont

.

Читайте также:

Теги: , , , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт