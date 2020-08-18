СПЧ попросил Google разъяснить блокировку YouTube-каналов некоторых российских СМИ

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) от имени председателя Валерия Фадеева направил письмо в офис корпорации Google. В СПЧ хотят, чтобы компания назвала причины блокировок некоторых российских СМИ. Речь может идти о телеканале «Крым 24», а также информационных агентств Anna News и News Front.

В Совете говорят, что «общественность в немотивированном отключении ряда каналов видит признаки цензуры и попытки повлиять на свободу слова и свободу выражения мнений». В СПЧ добавили, что в «чёрный список» YouTube поместил около 200 русскоязычных каналов.

СПЧ обращает внимание на то, что, согласно правилам и практике работы YouTube, перед осуществлением блокировки канала или отдельно размещенного видео присылается соответствующее предупреждение с требованием устранить имеющиеся нарушения, при этом дается ссылка на конкретные пункты условий использования YouTube, которые были нарушены. Однако в случаях с российскими ресурсами все процедуры блокировки проходили без предварительных предупреждений со стороны администраторов.

Кроме того, администрация YouTube в своих ответах на запросы не пояснила представителям СМИ, какие конкретно правила сообщества ими были нарушены и что послужило причиной блокировки и удаления их аккаунтов. Совет также заявляет:

«Выражая озабоченность подобной практикой администрирования со стороны видеохостинга, Совет просит проинформировать постоянную комиссию по свободе информации и правам журналистов, в связи с какими именно нарушениями блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube».

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Ранее СПЧ направлял аналогичный запрос в российское представительство — ООО «Гугл». Ответа от самих представителей в России Совет не получил, но по запросу поступило официально письмо от управляющего директора Центральноевропейского офиса компании. Он указал, что этот вопрос — в компетенции центральной штаб-квартиры Google, расположенной в Калифорнии.

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