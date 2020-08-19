АЗАПИ пожаловалась в Еврокомиссию на Google за неудаление MailRu, Telegram и YouTube из магазина приложений

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), юридический представитель российских издательств «Эксмо-АСТ», «Азбука-Аттикус», «Альпина Digital» и других, направила еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер письмо с просьбой привлечь Google к ответственности за злоупотребление доминирующим положением. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на копию письма, которое есть в распоряжении издания.

Ассоциация указывает, что компания не удаляет из магазина Google Play крупные приложения, которые популярны у русскоязычного населения в Европе и при этом допускают «массовые нарушения авторских прав» на электронные книги. Среди них АЗАПИ указало Ok.ru, Mail.ru, Telegram, YouTube и WattPad.

В 2019-2020 годах Google заблокировал по просьбе АЗАПИ 60 небольших мобильных приложений, но не крупные сервисы, рассказал изданию гендиректор ассоциации Максим Рябыко. Это нужно компании, чтобы сохранить доминирующее положение на рынке, поскольку бесплатные книги привлекают пользователей, считает он.

Приложения с пиратскими копиями мешают легальным книжным сервисам, например, Storytel, Bookmate и «ЛитРес», конкурировать на европейском рынке, хотя популярность электронных книг растёт, указал Рябыко. По оценкам гендиректора Storytel Russia Бориса Макаренкова, борьба с пиратством увеличила бы рынок легального контента втрое.

Обращение к владельцам приложений не даёт результатов, рассказали изданию в «Эксмо-АСТ». В пресс-службе Google отказались от комментариев газете, Telegram и WattPad не ответили на его запросы, в «Одноклассниках» сообщили, что оперативно устраняют нарушения авторских прав.

Гендиректор Bookmate Андрей Баев не согласился с позицией АЗАПИ: он считает, что пиратские книги скачивают в основном на торрентах, а Google и WattPad чётко работают по запросам правообладателей в Европе.

Google нужна более корректная форма запроса о нарушении авторских прав от российских издателей — тогда компания будет оперативно уведомлять о них владельцев приложений, рассказал изданию главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

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