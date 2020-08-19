«Ростелеком» по заданию ЦИК создаст систему дистанционного электронного голосования на блокчейне

«Ростелеком» совместно с Waves Enterprise разрабатывают систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по заданию Центральной избирательной комиссии России. Система ДЭГ основана на результатах научно-исследовательской работы, программных и технических решениях российского производства, включая блокчейн-платформу, которая входит в единый реестр российского ПО, сообщает РБК. О создании такой системы также рассказали ForkLog представители Waves Enterprise.

Первое технологическое тестирование системы прошло 7 августа 2020 года. 31 августа состоится публичное тестирование. По решению ЦИК России технология ДЭГ будет использоваться 13 сентября на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва в Курской и Ярославской областях.

Система призвана обеспечить безопасность доступа, надежность обработки информации, конфиденциальность, а также контроль над процедурой голосования всеми авторизованными участниками выборов, включая независимых наблюдателей.

Система не будет полной заменой традиционного голосования, это дополнительный способ волеизъявления, подчеркнула председатель ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, технологию блокчейн использовали на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Тогда система несколько раз давала сбой, а позже в даркнет попала база из 1,1 млн паспортов участников блокчейн-голосования.

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