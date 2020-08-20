От властей Израиля требуют прекратить продажу в Беларусь системы взлома мобильников

В Израиле местные правозащитники бьют тревогу из-за продажи технологии взлома мобильных телефонов в Беларусь, где в данный момент проходят массовые акции протеста против избрания действующего Президента республики Александра Лукашенко на очередной срок. Последние несколько недель власти Беларуси жестоко подавляли протесты, в ходе которых силовики использовали огнестрельное оружие, было арестовано около 6 тысяч демонстрантов, а несколько человек погибло. Кроме этого, многие СМИ написали о пытках, которые применялись в отношении задержанных, о чём рассказывали побывавшие в СИЗО и отделениях милиции участники протестов. Жестокое подавление массовых выступлений недовольных граждан вызвало незамедлительную реакцию мирового сообщества, и недавно Евросоюз ввёл новые санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц страны.

Недавно израильские правозащитники выяснили, что компания Cellebrite предоставила службам безопасности Беларуси технологию для взлома и извлечения данных из мобильных телефонов. Прежде Cellebrite выполнила подобный заказ для полиции Гонконга, где правительство развернуло наступление против инакомыслящих. РосКомСвобода, в свою очередь, не раз писала о том, что продукция данной компании пользуется популярностью в российских силовых органов — об этом свидетельствуют размещённые на сайте госзакупок контракты.

After Hong Kong, Belarus: Israeli phone hacking company Cellebrite once again under fire for selling services to authoritarian regime https://t.co/K0OKblbp3c — Haaretz.com (@haaretzcom) August 18, 2020

Свою обеспокоенность продажей этой технологии выразили не только правозащитники из Израиля, но и пользователи из Гонконга, которые одними из первых получили опыт противостояния с полицией, в руках которых оказалась данная система взломов мобильных устройств.

[#HKers calling on #Cellebrite to halt selling phone hacking technologies to #Belarus] #standwithbelarus 1/ Phone hacking tech is one of the weapons abused by authoritarian regimes to stamp out dissidents, in particular, crackdowns on leaderless movements in both Belarus and HK. pic.twitter.com/Yi9fxfHYJt — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) August 18, 2020

Технология Cellebrite обеспечивает полное извлечение файловой системы, позволяя, по сути, передавать копию данных телефона на компьютер клиента. Сама компания отказалась подтвердить, что продает оборудование в Беларусь, но информация об этом поступает напрямую от служб безопасности бывшей советской республики. Следственные органы страны опубликовали несколько официальных отчетов, подтверждающих, что власти РБ приобрели платформу криминалистической экспертизы UFED, разработанную Cellebrite, чья технология используется в Беларуси с 2016 года.

В настоящее время правозащитники призывают министерство обороны установить контроль над продажами Cellebrite и прекратить экспорт хакерских технологий режиму Лукашенко Опубликовано Детали / новости Израиля Среда, 19 августа 2020 г.

При этом неясно, подлежит ли экспортная деятельность Cellebrite какому-либо надзору со стороны Израиля. Министерство экономики заявило, что это входит в компетенцию министерства обороны. В ответ на запрос специализирующегося на правах человека юриста Итая Мака относительно Гонконга, министерство экономики заявило, что не несет ответственности за надзор над Cellebrite и не предоставило компании экспортную лицензию, объяснив это тем, что она подпадает под юрисдикцию министерства обороны.

Правозащитные группы обратились к органу Министерства обороны, который контролирует экспорт, с просьбой немедленно прекратить продажу в Беларусь технологии взлома телефонов Cellebrite, утверждая, что она должна соответствовать тем же строгим правилам, что и военная техника. Итай Мак написал в обращении:

«Граждане Беларуси находятся под постоянным наблюдением со стороны государства, как в общественном, так и в частном пространстве. Политические активисты, журналисты, блогеры, ученые, критикующие режим, деятели искусств и представители меньшинств подвергаются преследованиям, угрозам, арестам и пыткам со стороны сил безопасности, оставшихся с советских времен».

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Он добавил, что в Беларуси, единственной европейской стране, где до сих пор существует смертная казнь, деятели оппозиции время от времени просто исчезают.

«Согласно вашему письму, продукция предназначена для конечного пользователя, который входит в состав полиции или служб безопасности. Ответственность за мониторинг такого экспорта лежит на министерстве обороны. Министерство экономики не будет комментировать ваш запрос, так как это не входит в нашу компетенцию», — говорится в ответном письме Маку.

Управление по контролю за оборонным экспортом отказывается разглашать информацию о компаниях, находящихся под его контролем, а это означает, что неясно, контролируется ли экспорт Cellebrite, и если да, то кем?

«Министерство обороны не предоставляет подробную информацию о политике экспорта оборонной продукции, в том числе информацию о конкретных экспортных лицензиях. Это связано с соображениями безопасности, дипломатическими и стратегическими соображениями», — заявили в министерстве.

Недавно Cellebrite опубликовала ответ, по мнению правозащитников, ничем не отличающийся от ее реакции относительно деятельности компании в Гонконге.

«В соответствии с процедурами и политикой компании мы не отвечаем на претензии по поводу конкретных клиентов или использования нашей технологии. Мы четко следуем внутренним стандартам, определяющим способ использования наших технологий. Мы не продаем их странам, которые находятся в черном списке «Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма», созданной G-7, или которые находятся под санкциями со стороны администрации США, израильского правительства или международного сообщества. Более того, Cellebrite не занимается слежкой и не работает в этой сфере», — заявил представитель компании.

Однако Беларусь, в отличие от Гонконга, подвергается санкциям, введенным Евросоюзом в 2004 году, которые в 2011 году, после сообщений о фальсификации выборов, были расширены. Тогда же было введено эмбарго на экспорт в Беларусь продукции оборонного назначения, в том числе оборудования, которое может быть использовано против населения страны и подавления его свобод.

В своем ответе Cellebrite заявила, что не занимается «слежкой». Технология компании предназначена для криминалистической работы, а ее клиенты — службы безопасности или полиция – располагают мобильными телефонами, в которых используется технология извлечения данных.

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