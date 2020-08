От властей Израиля требуют прекратить продажу в Беларусь системы взлома мобильников

В Израиле местные правозащитники бьют тревогу из-за продажи технологии взлома мобильных телефонов в Беларусь, где в данный момент проходят массовые акции протеста против избрания действующего Президента республики Александра Лукашенко на очередной срок. Последние несколько недель власти Беларуси жестоко подавляли протесты, в ходе которых силовики использовали огнестрельное оружие, было арестовано около 6 тысяч демонстрантов, а несколько человек погибло. Кроме этого, многие СМИ написали о пытках, которые применялись в отношении задержанных, о чём рассказывали побывавшие в СИЗО и отделениях милиции участники протестов. Жестокое подавление массовых выступлений недовольных граждан вызвало незамедлительную реакцию мирового сообщества, и недавно Евросоюз ввёл новые санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц страны.

Недавно израильские правозащитники выяснили, что компания Cellebrite предоставила службам безопасности Беларуси технологию для взлома и извлечения данных из мобильных телефонов. Прежде Cellebrite выполнила подобный заказ для полиции Гонконга, где правительство развернуло наступление против инакомыслящих. РосКомСвобода, в свою очередь, не раз писала о том, что продукция данной компании пользуется популярностью в российских силовых органов — об этом свидетельствуют размещённые на сайте госзакупок контракты.

After Hong Kong, Belarus: Israeli phone hacking company Cellebrite once again under fire for selling services to authoritarian regime https://t.co/K0OKblbp3c

Свою обеспокоенность продажей этой технологии выразили не только правозащитники из Израиля, но и пользователи из Гонконга, которые одними из первых получили опыт противостояния с полицией, в руках которых оказалась данная система взломов мобильных устройств.

[#HKers calling on #Cellebrite to halt selling phone hacking technologies to #Belarus] #standwithbelarus

1/ Phone hacking tech is one of the weapons abused by authoritarian regimes to stamp out dissidents, in particular, crackdowns on leaderless movements in both Belarus and HK. pic.twitter.com/Yi9fxfHYJt

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) August 18, 2020