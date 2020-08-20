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20.08.2020

Новая форма экстремизма — отметка в публикации на Facebook

Суд признал виновным в возбуждении ненависти либо вражды подмосковного эколога, которого тегнули при размещении в соцсети видеоролика с призывом выйти 22 июня на «митинг против фашизма», при этом когда он сам увидел ролик, то снял метку и удалил его из хроники

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Московский областной суд признал законным арест активиста Алексея Холкина по делу об экстремизме (ст.20.3.1 КоАП РФ). Об этом сообщает глава международной «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Григория Червонного.

В начале июля июля Холкин явился в прокуратуру Воскресенска для дачи пояснений по возбужденному административному делу. Там его задержали полицейские и доставили в городской суд, который арестовал его на 5 суток. Активист подавал апелляционную жалобу на арест в Московский областной суд.

Поводом к возбуждению дела стало стал видеоролик с призывом 22 июня приходить на «митинг против фашизма», размещенный в «Хронике» на его странице в Facebook. Прокуратура усмотрела в публикации «признаки экстремистского характера и фейковых новостей» и отправила материалы на экспертизу.

Эксперты в публикации обнаружили «психологические и лингвистические признаки» возбуждения ненависти к госслужащим, а также признаки фейковых сообщений про коронавирус и методы борьбы с пандемией.

Алексей Холкин в суде заявлял, что не публиковал видео на своей странице — это сделал другой пользователь, поставив метку с его именем. По словам адвоката Червонного, полицейские подумали, что активист репостнул ролик, хотя «это не так». Когда Холкин увидел пост, он снял метку и удалил его со своей страницы, уточнил адвокат:

«Для того, чтобы доказать суду возможность публиковать посты на чужой странице, мы провели эксперимент и показали, что это возможно».

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Тем не менее судья отказалась исследовать акт осмотра, поскольку «состав правонарушения образует факт нахождения ссылки на странице, а не конкретные действия Холкина по ее размещению».

Таким образом, Московский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Григорий Червонный сообщил, что намерен обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека.

«Круто: человека тэгнули в ролике на Facebook, ролик автоматически попал к нему в хронику, ролик оказался экстремистским, человека оштрафовали, хотя он его даже не публиковал. Чудеса российского правосудия», — прокомментировал случай с Холкиным руководитель  интернет-журнала It’s My City Дмитрий Колезев.

Холкин является экологическим активистом, который борется, в частности, против мусоросжигательного Подмосковье, и он уже давно стал объектом внимания местных правоохранительных органов. В июле он опубликовал видеоролик с подробностями его дела, где выразил вполне обоснованное опасение, что его случай может стать прецедентом, поскольку «теперь могут привлекать к ответственности за действия, которых ты не совершал»:

По его мнению, таким образом власти пытаются заставить граждан перестать осуществлять любые призывы, в том числе — отстаивать свои права.

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