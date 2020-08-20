Новая форма экстремизма — отметка в публикации на Facebook

Московский областной суд признал законным арест активиста Алексея Холкина по делу об экстремизме (ст.20.3.1 КоАП РФ). Об этом сообщает глава международной «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Григория Червонного.

В начале июля июля Холкин явился в прокуратуру Воскресенска для дачи пояснений по возбужденному административному делу. Там его задержали полицейские и доставили в городской суд, который арестовал его на 5 суток. Активист подавал апелляционную жалобу на арест в Московский областной суд.

Поводом к возбуждению дела стало стал видеоролик с призывом 22 июня приходить на «митинг против фашизма», размещенный в «Хронике» на его странице в Facebook. Прокуратура усмотрела в публикации «признаки экстремистского характера и фейковых новостей» и отправила материалы на экспертизу.

Эксперты в публикации обнаружили «психологические и лингвистические признаки» возбуждения ненависти к госслужащим, а также признаки фейковых сообщений про коронавирус и методы борьбы с пандемией.

Алексей Холкин в суде заявлял, что не публиковал видео на своей странице — это сделал другой пользователь, поставив метку с его именем. По словам адвоката Червонного, полицейские подумали, что активист репостнул ролик, хотя «это не так». Когда Холкин увидел пост, он снял метку и удалил его со своей страницы, уточнил адвокат:

«Для того, чтобы доказать суду возможность публиковать посты на чужой странице, мы провели эксперимент и показали, что это возможно».

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Тем не менее судья отказалась исследовать акт осмотра, поскольку «состав правонарушения образует факт нахождения ссылки на странице, а не конкретные действия Холкина по ее размещению».

Таким образом, Московский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Григорий Червонный сообщил, что намерен обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека.

«Круто: человека тэгнули в ролике на Facebook, ролик автоматически попал к нему в хронику, ролик оказался экстремистским, человека оштрафовали, хотя он его даже не публиковал. Чудеса российского правосудия», — прокомментировал случай с Холкиным руководитель интернет-журнала It’s My City Дмитрий Колезев.

Холкин является экологическим активистом, который борется, в частности, против мусоросжигательного Подмосковье, и он уже давно стал объектом внимания местных правоохранительных органов. В июле он опубликовал видеоролик с подробностями его дела, где выразил вполне обоснованное опасение, что его случай может стать прецедентом, поскольку «теперь могут привлекать к ответственности за действия, которых ты не совершал»:

По его мнению, таким образом власти пытаются заставить граждан перестать осуществлять любые призывы, в том числе — отстаивать свои права.

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