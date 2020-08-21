В интернете появились связанные с вакциной от коронавируса мошеннические сайты

Мошенники массово регистрируют фейковые домены, связанные с вакцинами от коронавирусной инфекции, сообщает «Ъ» со ссылкой на мнение экспертов по кибербезопасности. За десять дней с момента регистрации Минздравом вакцины для профилактики COVID-19 в зонах .com и .ru. появилось 113 связанных с ней доменов, рассказал изданию директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. Только 19–20 августа зафиксировано как минимум 14 ресурсов, содержащих в имени подстроку «vaccin», добавил он. Мошенники создавали подобные сайты и раньше, уточняют в Infosecurity a Softline Company: в июле—августе этого года зарегистрировано 445 доменов, или примерно по девять штук в день.

Контента на многих ресурсах пока нет, но, по мнению Волошина, часть доменов может использоваться злоумышленниками позднее.Некоторые ориентированы на англоязычную аудиторию: на некоторых предлагается оформить предзаказ на вакцину со скидкой.

Как рассказали в «Лаборатории Касперского», часть подобных ресурсов создается в качестве запасных и используется в случае блокировки. По словам старшего контент-аналитика компании Татьяны Сидориной, как правило, один ресурс в среднем живет меньше суток, однако в некоторых случаях срок может быть и больше.

Под прикрытием рассылок важной информации о вакцине аферисты пытаются заставить жертву открыть вредоносное вложение или перейти на мошеннический сайт, сообщили аудиторы информационной безопасности Digital Security Иван Чалыкин и Илья Булатов. Хакеры могут добавлять на страницы элементы брендов, которым люди доверяют, или предлагать товары с огромной скидкой, добавила Татьяна Сидорина.

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