Поставлен новый рекорд скорости интернета — 178 терабит в секунду

Британские и японские специалисты установили новый мировой рекорд скорости интернета. Показатель скорости составил ранее недостижимые 178 терабит в секунду (Тбит/с). Инженеры из KDDI Research, Университетского колледжа Лондона и Xtera разработали новые технологии для передачи большего количества данных через существующую оптоволоконную сеть.

Большая часть существующей инфраструктуры способна обеспечить полосу пропускания до 4,5 ТГц, а некоторые новые технологии подняли ее до 9 ТГц. Новейшая система повышает полосу пропускания до 16,8 ТГц.

Чтобы передать больше информации без помех генерируется комбинация сигналов, которые меняют интенсивность, фазу и поляризацию волн. Гибридная система является результатом различных комбинаций существующих технологий усилителей.

Поскольку в тестовой системе используется существующая оптоволоконная установка, интеграция этой технологии будет относительно проще и дешевле по сравнению с другими экспериментальными исследованиями в этой области. То есть теоретически достаточно обновить усилители, при этом не нужно будет заменять кабели.

Обычные пользователи пока не смогут воспользоваться таким интернетом в обозримом будущем, однако этот прецедент является прекрасным образцом того, что интернету и связи в целом есть куда развиваться.

Самая быстрая коммерческая сеть в настоящее время используется в Японии, данные по ней могут передаваться со скоростью 10 Гбит. Это также опережает результаты других экспериментальных устройств, в том числе разработанного в Австралии фотонного чипа, который всего несколько месяцев назад развивал впечатляющую скорость 44 Тбит/с и побил предыдущего рекордсмена — японскую установку, развивающую скорость 150 Тбит/с.

«В то время как современные системы способны передавать до 35 терабит в секунду, мы работаем с новыми технологиями, которые более эффективно используют существующую полосу пропускания оптического волокна и позволяют остановить мировой рекорд 178 терабит в секунду», — говорит разработчик.

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