Поставлен новый рекорд скорости интернета — 178 терабит в секунду

Британские и японские специалисты установили новый мировой рекорд скорости интернета. Показатель скорости составил ранее недостижимые 178 терабит в секунду (Тбит/с). Инженеры из KDDI Research, Университетского колледжа Лондона и Xtera разработали новые технологии для передачи большего количества данных через существующую оптоволоконную сеть.

178 terabits per second is the new world record for internet speed #UCLEngineering #Internet https://t.co/trhFNGqDNr pic.twitter.com/OKz9g8UW2D

— Neowin (@NeowinFeed) August 21, 2020