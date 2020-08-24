«Дочка» Ростеха разработала антикоронавирусную пропускную систему с распознаванием лиц

Холдинг «Швабе» (входит в «Ростех») подготовил к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Новый инструмент, который назвали «Зоркий», может принимать решения без участия оператора. Например, он может решить запускать или выпускать человека до идентификации его пропуска, определять его личность и распознавать, закрыто ли его лицо медицинской маской:

«На основе тепловизоров, разработанных «Швабе» в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения».

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Разработчики системы рассказали, что новая система обладает повышенной дальностью действия. И хотя инструмент готов работать без оператора, в некоторых случаях система будет отправлять ему уведомления.

Новый инструмент уже можно использовать. Однако специалисты «Швабе» пока готовят коммерческую стратегию для продукта — только после этого он появится на рынке.

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