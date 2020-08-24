Firefox Relay скроет ваш email, чтобы защитить вашу личность

Сервис Firefox Relay компании Mozilla, скрывающий реальный электронный почтовый адрес пользователя, стал доступен для тестирования обладателям учётной записи в Firefox Account. Он генерирует новый случайный адрес, который заканчивается на @relay.firefox.com. Отправляемые на него письма пересылаются на настоящий ящик.

Для каждого сайта, где регистрируется пользователь, сервис будет выдавать новый псевдоним. Любой из них можно без проблем удалить, если спама станет слишком много, прямо на странице управления.

Если пользовательская база сторонних сайтов попадёт в руки злоумышленников, настоящий email останется скрыт от них. При этом пользователь в любой момент сможет переключить получение писем с псевдонима на реальный адрес.

Mozilla — не первая крупная технологическая компания, развивающая данное направление. Ранее о создании похожего сервиса объявила Apple.

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