Пользователь Facebook повторно обвинён в неуважении к власти за несуществующий комментарий о Путине

В отношении жителя Ейска Николая Макухина возбуждено уже второе административное дело из-за комментария в Facebook, о чём он сам рассказал местным СМИ, а также на своей странице в соцсети.

На меня составили второй протокол по ч.3 ст. 20.1. Даже не знаю, как это цензурно комментировать. На мое требование… Опубликовано Николаем Макухиным Пятница, 21 августа 2020 г.

Активиста недавно вызвали в отдел МВД по Ейскому району, где на него был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, также относящееся к «недопустимой критике государства»), и в протоколе было указано, что кубанец «разместил ответ с информацией, доступной неопределённому кругу лиц, с содержанием: «лично у меня Путин украл порядка 200-300 тысяч рублей, когда в 2014 заморозил накопительную часть пенсии».

По мнению полиции, данный комментарий «порочит человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает неуважение к государству».

Когда активист попросил полицейского продемонстрировать комментарий, за который его собрались оштрафовать, тот заявил, что такой записи в Сети нет.

В конце июля 2020 года Николая Макухина уже штрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий с критикой Путина. Тогда поводом для возбуждения дела по той же статье (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) стал комментарий с текстом «к той, которая считает, что миллиарды Ролдугина — это деньги Путина, которые он украл у российского народа за 20 лет».

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