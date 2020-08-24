ИИ от ВКонтакте заблокировал и группы сторонников и противников «языка вражды»

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала крупные феминистские паблики «Неправильный феминизм» и «Подслушано Феминизм» за дискриминацию. На это обратили внимание «Двач» и «Лепра». До блокировки в «Неправильном феминизме» было более 13 тысяч подписчиков, в «Подслушано Феминизм» — более 31 тысячи подписчиков.

Паблики феминисток — не единственные странички, которые оказались в бане после объявления ВК о тестировании нейросети. Так, группа «ОТДГ | Один твой друг — гомонегативист», в которой публикуются материалы против ЛГБТ, сообщила о блокировке двух сообществ, выступающих против сексуальных меньшинств.

Есть сообщения и о других заблокированных пабликах — в некоторых из них, судя по всему, были мемы, которые можно счесть пропагандирующими нетерпимость.

«Лепра» связала блокировку пабликов с тем, что «ВКонтакте» начала бороться с языком вражды. Позже это подтвердила сама соцсеть в комментарии TJ. За враждебные высказывания заблокировали следующие сообщества:

«Неправильный феминизм» и «Подслушано Феминизм»;

«Анти-Феминизм и -ЛГБТ», «Анти ЛГБТ | Анти ЯОЙ», «Российское анти-ЛГБТ движение им. Йоргена»;

паблик основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова «Бутылка»;

«НеТолерантноЖе)» и «ЯЖЕУГНЕТЕН» (на блокировку этих сообществ обратили внимание пользователи «ВКонтакте»).

Напомним, ранее соцсеть сообщила, что работает над искусственным интеллектом для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями.

Новая нейросеть призвана быстрее находить материалы с враждебными высказываниями и публикации, которые провоцируют аудиторию проявлять агрессию. Также с помощью этой технологии «ВКонтакте» рассчитывает ускорить время обработки жалоб и помочь пользователям соцсети реже сталкиваться с проявлениями нетерпимости.

«Следует признать, что нейросеть еще нуждается в доработке, ведь наш коллега оказался заморожен из-за того, что переслал знакомому видео, в названии которого было слово «мусор» (речи о правоохранительных органах в ролике не шло — он был посвящён проблемам ЖКХ)», — в свою очередь, пишет Readovka, опубликовав также скриншот, демонстрирующий факт такой блокировки.

"Вконтакте" запустила нейросеть, выявляющую враждебные высказывания, но умолчала о том, что будет изучать даже личные… Опубликовано Readovka Воскресенье, 23 августа 2020 г.

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