Как Facebook (и не только) манипулирует вами при выборе степени приватности

В 2010 году фонд Electronic Frontier Foundation был сыт по горло проблемой навязчивого интерфейса Facebook, пишет Wired. Компания принуждала людей отказываться от своей приватности всё сильней и сильней. Спрашивается, как назвать это принуждение? Zuckermining? Facebaiting? Zuckerpunch? Название, которое в конечном итоге прижилось — Privacy Zuckering («Цукеринг приватности»), или «вас обманом заставляют публично делиться большей информацией о себе, чем вы изначально намеревались».

За десять лет Facebook пережил достаточно скандалов и увидел, что люди обеспокоены этими манипуляциями. В прошлом году он даже заплатил штраф в размере пяти млрд долл. за «ложные заявления о способности потребителей контролировать конфиденциальность своих персональных данных». И всё же исследователи обнаружили, что Privacy Zuckering и другие теневые тактики живут и здравствуют в интернете, особенно в социальных сетях, где управление конфиденциальностью более запутанно, чем где-либо.

Ещё в 2010 году Facebook использовал трюк, когда позволил пользователям «отказаться» от сайтов партнеров платформы, собирающих их общедоступную информацию в соцсети. Все, кто отказывались, видели всплывающее окно с вопросом: «Вы уверены? Разрешение мгновенной персонализации даст вам больше возможностей при просмотре веб-страниц». До недавнего времени Facebook также предостерегал людей от отказа от распознавания лиц: «Если вы выключите распознавание лиц, мы не сможем применить эту технологию, когда незнакомец использует вашу фотографию, чтобы выдать себя за вас». Кнопка включения настройки яркая и синяя, а кнопка выключения — серая, менее цепляющая глаз.

Исследователи называют эти проектные и языковые решения «тёмными паттернами» (dark patterns), которые пытаются манипулировать вашим выбором. Instagram донимает вас «пожалуйста, включите уведомления» и не предоставляет возможности отказаться? Это тёмный паттерн. LinkedIn показывает вам часть сообщения в электронной почте, но заставляет посетить платформу, чтобы прочитать больше? Тоже он. Facebook перенаправляет на «выход из системы», когда вы пытаетесь деактивировать свой аккаунт? Снова тёмный паттерн.

Тёмные паттерны есть по всему интернету, они побуждают людей подписываться на информацию или услуги, приобретать товары. Колин Грей, исследователь взаимодействия человека и компьютера в Университете Пердью, изучает тёмные паттерны с 2015 года. Он и его команда выделили пять их основных типов:

— нытьё;

— препятствия;

— утаивание;

— вмешательство в интерфейс;

— принуждение.

Такие игры не ограничиваются социальными сетями. Они распространились по всему интернету, особенно после введения Общего регламента по защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR). С тех пор как GDPR вступил в силу в 2018 году, сайты обязаны запрашивать у людей согласие на сбор определённых типов данных. Но некоторые баннеры просто просят вас принять политику конфиденциальности — без возможности сказать «нет». «Некоторые исследования показали, что более 70% баннеров согласия в ЕС имеют какой-то тёмный паттерн, встроенный в них», — говорит Грей.

В прошлом году американские сенаторы Марк Уорнер и Деб Фишер внесли законопроект, который запретит подобные «манипулятивные пользовательские интерфейсы». Проблема в том, что становится очень трудно определить тёмный паттерн. «Любой дизайн имеет определённую степень убеждения», — говорит Виктор Йокко, автор книги «Дизайн для ума: семь психологических принципов убеждающего дизайна».

По своему определению дизайн побуждает использовать продукт каким-либо образом, что изначально не плохо. Плохо, если дизайн разрабатывается с целью обмануть.

Грей тоже столкнулся с трудностями разграничения тёмных паттернов и просто плохого дизайна. Он даже создал фреймворк определения последнего. Так, плохой дизайн лишает пользователя выбора и подталкивает его к тому решению, которое приносит пользу не ему, а компании. Дизайнеры используют такие стратегии, как искажение информации, торг и двуличность (реклама блокатора рекламы, который тоже содержит рекламу).

Грей приводит в пример приложение для смартфонов Trivia Crack, которое заставляет своих пользователей играть в другую игру каждые два-три часа. Такие спам-уведомления уже много лет используются социальными сетями для того, чтобы вызвать тот вид синдрома упущенной выгоды, который держит вас на крючке. «Мы знаем, что если мы дадим людям такие вещи, как свайп или обновление статуса, то с большей вероятностью люди вернутся, — говорит Йокко. — Это также может привести к компульсивному поведению».

Самые мрачные варианты развития событий возникают, когда люди пытаются покинуть эти платформы совсем. Попробуйте деактивировать свой аккаунт в Instagram, и вы обнаружите, что это чрезвычайно трудно. Во-первых, вы даже не можете сделать это приложении. В ПК-версии сайта эта настройка скрыта внутри «Edit Profile» и поставляется с серией вопросов: «Почему вы отключаетесь? Слишком отвлекает? Попробуйте отключить уведомления здесь. Просто нужен перерыв? Разлогиньтесь вместо того, чтобы уйти совсем»).

«Это создает препятствия на вашем пути, чтобы вам было труднее решиться», — говорит Натали Нахай, автор книги «Паутина влияния: психология онлайн-убеждения». Много лет назад, удалив свой аккаунт в Facebook, она обнаружила похожий набор манипулятивных тактик. Соцсеть показывала фотографии некоторых её близких друзей. «Они используют язык, который, по моему мнению, является принуждающим, — рассуждает Нахай. — Из-за него тебе психологически больно уходить».

Хуже того, говорит Грей, исследования показывают, что большинство людей даже не знают, что ими манипулируют.

Но согласно одному исследованию, «когда люди были заранее подготовлены к манипуляциям, вдвое больше пользователей могли распознать тёмные паттерны». По крайней мере, есть некоторая надежда, что большая осведомлённость может вернуть пользовательский контроль хотя бы частично.

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