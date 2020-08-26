45% россиян боятся скрытого чипирования, но большинство считает это невозможным

84% россиян в общих чертах знают о чипировании людей. Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ. Более подробно знают об этой технологии 15% опрошенных.

Скрытое чипирование, без ведома человека, считают возможным 41% из тех, кто слышал об этой процедуре. Еще 19% убеждены, что это невозможно, и 35% сказали, что это «скорее, невозможно».

О том, что чипирование уже применяют, знают 51%, 14% сказали, что технологию начнут применять в ближайшем будущем, 16% — только в отдаленном будущем.

Отрицательно к чипированию относятся 77% россиян, 8% — положительно.

Недостатками вживления чипа опрошенные назвали риск слежки, контроля и вмешательства в частную жизнь (35%), влияние на здоровье (в том числе возможные аллергические реакции и медицинские осложнения после операции, об этом сказали 16%), возможности управления или манипуляций человеком с чипом (11%), а также кражи данных с чипа (6%) или других утечек информации (4%).

45% опасаются скрытого чипирования, 52% не опасаются. Авторы исследования отметили, что в первую категорию чаще входят жители сельской местности с образованием, отличным от высшего, во вторую — горожане с высшим или неполным высшим образованием.

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