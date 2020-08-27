Доверие россиян к искусственному интеллекту будут повышать через СМИ и соцсети

Власти займутся повышением уровня доверия граждан к технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Для этого предлагается запустить популяризационную кампанию в СМИ и соцсетях по этой теме и создать национальный онлайн-портал по ИИ, следует из проекта паспорта федерального проекта «Искусственный интеллект», который есть в распоряжении портала «Будущее России. Национальные проекты» (оператор — ТАСС), его подлинность подтвердили два источника, знакомые с процессом подготовки документа.

Согласно проекту паспорта, до конца текущего года кабмин утвердит правила предоставления субсидии на проведение таких мероприятий в социальных сетях и традиционных средствах массовой информации.

К 2024 году должно быть проведено не менее 170 тематических лекций, охват кампании должен достигать 33 миллионов человек. Цель мероприятий — повышение доверия к искусственному интеллекту, то есть — доли россиян, готовых применять такие технологии в повседневной жизни.

Общее финансирование проекта оценивается в 27,7 миллиарда рублей, в том числе 22,5 миллиарда рублей — из средств федерального бюджета.

«Работа над паспортом проекта продолжается», — сообщил директор направления «Цифровые технологии» организации «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. По его словам, за последнее время была проведена большая работа по согласованию федерального проекта.

«Согласно поручению президента, эту работу мы завершим в ближайшее время и до конца августа получим целевую версию федерального проекта. Экспертная группа рассмотрит все озвученные замечания. В первую очередь это касается конкретизации связей с другими источниками финансирования мероприятий», — добавил он.

В Минцифры от комментариев отказались, лишь отметили, что продолжают работу по формированию федпроекта ИИ.

В июле Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к осени утвердить отдельный федеральный проект «Искусственный интеллект» и обеспечить его финансирование, в том числе за счет бюджетных средств нацпрограммы «Цифровая экономика». Он должен стать седьмым федпроектом нацпрограммы.

Готовящийся федеральный проект по ИИ разработан для выполнения целей национальной стратегии России в этой сфере, утвержденной президентом, — сообщил на днях первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, новый федеральный проект представляет собой более зрелый документ, чем посвященная ИИ часть федерального проекта по цифровым технологиям. «И что самое главное, он разработан для выполнения целей национальной стратегии России по искусственному интеллекту, утвержденной президентом. В федпроекте будут прописаны отдельные шаги по каждому из направлений: финансирование, работа с нормативными документами, подготовка кадров, создание экосистемы и стартапов, которые занимаются ИИ», — рассказал первый зампред Сбербанка.

.

.

.