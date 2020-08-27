Сами инженеры Google озадачены настройками конфиденциальности Google

Настройки конфиденциальности Google не просто сбивают с толку его пользователей — они озадачивают и его сотрудников, говорится в открытых внутренних документах судебного процесса о сборе данных Google. Иск в мае подал генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович. Новую информацию впервые сообщила The Arizona Mirror.

«Тот же пользовательский интерфейс, такое ощущение, разработан так, чтобы сделать вещи возможными, но достаточно сложными для понимания», — сказал один из сотрудников Google.

«Даже высокопоставленные сотрудники Google не понимают, каким образом Google собирает данные о местоположении», — говорится в жалобе.

Расследование в Аризоне было открыто статьей Associated Press в 2018 году. Она показала, что сервисы Google хранят данные о местоположении с iPhone или устройства на Android, даже если владелец «приостановил» опцию «История местоположений». Некоторые приложения Google автоматически сохраняют геолокацию вместе с меткой времени и при отключении этого параметра.

«Я согласен со статьей, — считает вышеупомянутый сотрудник Google. — «Выключение» должно означать выключение, а не подразумевать исключения из правил».

Google говорит, что сотрудничает с генеральным прокурором Аризоны. В корпорации также заявили, что предоставили документы и ответили на вопросы следователей. «Средства контроля конфиденциальности уже давно встроены в наши сервисы, и мы продолжаем обсуждать и улучшать их, — говорит Хосе Кастанеда, представитель Google. — По настройкам геолокации мы получили обратную связь и хорошо поработали над улучшением контроля приватности. На самом деле, даже эти отобранные для публикации выдержки ясно указывают на то, что целью команды было «уменьшить путаницу в настройках истории местоположений»».

Возмущение сокрытием Google дополнительных параметров геолокации в «Web and App activity» — глубоко в настройках учётной записи Google — в конечном итоге заставило компанию улучшить отображение тумблеров. Небольшие изменения последней пары лет привели к текущей политике Google, которая заключается в автоматическом удалении местоположения и истории поиска по умолчанию для новых пользователей. Старые пользователи для этого всё так же должны изменять настройки на странице управления активностью.

Несмотря на это Google, очевидно, может сделать гораздо больше. Документы из иска в Аризоне ясно демонстрируют путаницу, которую испытывают пользователи.

Например, Google предоставляет персонализированную рекламу своим пользователям, для чего использует данные геолокации. Можно отключить таргетинг рекламы в настройках, но, согласно жалобе, это не помешает Google показывать вам рекламу на основе вашего местоположения. Это просто означает, что Google считает, что вы находитесь в общей трёхкилометровой зоне, вместо того чтобы использовать ваше точное местоположение GPS на карте.

Более того, отключение этой настройки, кажется, ничего не меняет для другого рекламного сервиса Google на сторонних сайтах — DoubleClick. Для удаления информации о местоположении оттуда требуется другой пользовательский интерфейс, что позволяет Google по-прежнему использовать общую информацию о местоположении для таргетинга.

Настройки DoubleClick не влияют на персонализацию рекламы Google, говорится в жалобе. «Таким образом, пользователи думающие, что отказались от получения рекламы на основе геолокации, ошибаются по двум пунктам: 1) Google всё ещё делает рекламу на основе местоположения, 2) при этом ежедневно, через ту же самую настройку», — говорится в жалобе.

«С помощью этих обманчивых и нечестных действий и практик Google делает практически невозможным для пользователей сознательно отказаться от сбора информации о местоположении Google», — заключают истцы.

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