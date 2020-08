Илон Маск подтвердил факт готовившейся российскими хакерами кибератаки на завод Tesla

Основатель SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его завод по производству электромобилей хотела атаковать группа российских хакеров.

Недавно ФБР задержала россиянина Егора Крючкова, который нашёл русскоговорящего сотрудника Gigafactory в Неваде, предложив ему 1 млн долларов наличными или биткоинами за внедрение в компьютерную сеть Tesla. Крючков хотел, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение на свой рабочий компьютер. Таким образом россиянин планировал получить доступ к системе компании и потребовать у нее выкуп за то, чтобы не обнародовать информацию.

После того, как с Крючковым связались сотрудники ФБР, он переехал из города Рино, штат Невада, в Лос-Анджелес, где попросил своего знакомого купить ему билет на самолет из страны, рассказали в Минюсте. 22 августа Крючкова задержали.

Некоторое время название компании не разглашалось, но вскоре сама Tesla сообщила о факте, что их работник отказался от столь внушительной суммы и, сотрудничая с ФБР, предотвратил кибератаку на производителя электромобилей.

Сотрудник, личность которого пока не разглашается, имел доступ к компьютерным сетям компании. Исходя из того, как действовал россиянин, компания и американские правоохранители предполагают, что за ним стоит команда, которая «хорошо провела своё расследование».

Работник Tesla после этой встречи проинформировал о планах руководство компании и его дальнейшее общение с российским хакером проходило под контролем ФБР. Как сообщается в публикации, к которой приложены документы ФБР, в результате была получена, в частности, информация, что именно Крючков и его подельники стоят за атакой на сети американской компании CWT Travel, которая в итоге выплатила злоумышленниками за похищенную информацию 4,5 млн долларов. После опубликования новости в Twitter, Илон Маск в реплае написал:

Much appreciated. This was a serious attack.

— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020