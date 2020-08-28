Мировой суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» на 300 тысяч рублей по статье о фейковых новостях (часть 9 статьи 13.15 КоАП) из-за материла журналистки Татьяны Вольтской об отключении пациентов с коронавирусом от аппаратов ИВЛ. Об этом сообщает корреспондент «МБХ медиа».

На заседании в качестве свидетеля допросили Вольтскую, она заявила, что не понимает, каким образом ее статья угрожает общественному порядку. Судья спросил, знает ли журналистка конкретные случаи отключения пациентов от аппаратов ИВЛ, Вольтская ответила, что нет. «О конкретных случаях даже друг другу врачи не говорят», — сказала она.

В апреле 2020 года на сайте Север.Реалии (региональный проект Русской службы «Радио Свобода») была опубликована статья Вольтской «Людей принудительно отключают». В нём врач-реаниматолог рассказывает о нехватке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах Санкт-Петербурга. По его словам, врачи испытывают дефицит оборудования и средств защиты, иногда им приходится решать вопрос об отключении «безнадежных» больных от аппаратов ИВЛ, чтобы попытаться спасти жизнь другим пациентам.

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку «публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», что могло привести к возбуждению уголовного дела, а Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры потребовал от редакции удаления материала с сайта.

Следственный комитет посчитал информацию ложной и начал проверку на наличие признаков преступления по ст. 207.1 УК.

После общения со следователями Вольтская выразила мнение, что с помощью подобных дел власти пытаются заткнуть рты журналистам, вспомнив, в частности, дело против Светланы Прокопьевой, а также Людмилы Савицкой. Кроме этого, следователь потребовал от неё выдать запись с врачом, но она отказалась, заявив, что сделает это только по требованию суда:

Ну, вот, для тех кому интересно — новый акт марлезонского балета — теперь вместо СК меня вызвали в местное отделение… Опубликовано Tatiana Voltskaya Среда, 10 июня 2020 г.

Президент радиокомпании Джейми Флай ранее назвал «вопиющим примером цензуры» действия российских властей по отношению к внештатному корреспонденту Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяне Вольтской в связи с взятым ею интервью у врача-реаниматолога. Он считает недопустимым привлекать к ответственности журналиста за то, что тот говорит правду.

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