ФАС требует от Apple обеспечить конкурентные условия в App Store

Федеральная антимонопольная служба предписала американской корпорации Apple устранить ограничения конкуренции на рынке приложений для мобильных устройств на iOS, говорится в сообщении ведомства. Комиссия ФАС пришла к выводу, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке.

ФАС России рассказала, что должна сделать Apple, чтобы уладить претензии регулятора: изменить правила App Store и обеспечить равные условия для всех разработчиков. Ведомство выдало предписание компании после проверки по жалобе «Лаборатории Касперского»https://t.co/nzlxC5obGM — Стартапы и бизнес (@vcru) August 28, 2020

10 августа ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple, возбуждённого по заявлению «Лаборатории Касперского». Ведомство установило, что осенью 2018 года после выхода iOS 12 с предустановленным приложением Screen time корпорация стала ограничивать инструменты и возможности сторонних разработчиков приложений родительского контроля. В результате этого такие приложения потеряли часть важного функционала. При этом Screen time использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам.

Кроме того, в документах компании для разработчиков содержатся положения о том, что Apple может не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям компании.

ФАС обязывает Apple не давать преимуществ приложениям родительского контроля собственной разработки по сравнению с сервисами сторонних разработчиков и обеспечить для последних возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала. Требования надлежит исполнить до 30 ноября 2020 года.

В случае невыполнения предписания ФАС Apple оштрафуют на сумму до 500 тыс. руб. (ст. 19.5 КоАП). Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.

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