Google удаляет приложения для доступа к Fediverse из Play Store

Google удаляет из Play Store всё больше мобильных приложений для доступа к Fediverse, сообщает Privacy News Online. Недавно из магазина исчезли такие сервисы, как Husky, Subway Tooter и Fedilab. Официальная причина — эти приложения могут использоваться для доступа к серверам с микроблогами, которые содержат контент, разжигающий ненависть.

Fediverse — это комбинация децентрализованных интернет-сервисов, работающих по следующему принципу: имея аккаунт в одном сервисе, пользователь может взаимодействовать с другими сервисами, не регистрируясь в них. Операторы серверов, а не операторы приложений, используемых для доступа к указанным серверам, отвечают в Fediverse за модерацию hate speech. Несмотря на это, санкции Google относятся именно к приложениям.

Сейчас Google определяется, каким приложениям можно оставаться в Google Play Store. Среди них — известные браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox. Специальные приложения Fediverse теперь официально исключены из списка. Технические различия между приложениями, однако, незначительны, и Google должен разъяснить это.

«Google начал удалять клиенты от распределенной социальной сети Mastodon (на самом деле это реализация открытого протоколоа Fediverse). Потому что, видите ли, они очень похожи на Twitter, но не борются там с оскорблениями и нечистыми политическими высказываниями» , — пишет директор по распространению технологий компании «Яндекс» Григорий Бакунов.

«А как, как гугл себе представляет борьбу с этим? Это же просто клиент, который обслуживает протокол, сами сервисы делают вообще другие люди. Давайте тогда Хром запретим и удалим из стора, он же позволяет открыть те же самые сайты соцсетей!» — заключил эксперт.

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