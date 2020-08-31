Верховный суд Башкортостана отменил штраф за фейк-ньюс

Верховный суд Башкортостана прекратил административное дело Руслана Кинзягулова, оштрафованного на 30 тысяч рублей за распространение фейк-ньюс. Об этом со ссылкой на адвоката Станислава Селезнёва в своём Telegram сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

В марте текущего года Кизянгулов опубликовал во «ВКонтакте» пост, что в городе Давлеканово и селе Чуюнчи Давлекановского района есть больные коронавирусом. Официального подтверждения данной информации не было, но мужчина ссылался на то, что перепроверил опубликованный пост у медицинских работников. В больнице позднее сообщиои, что были госпитализации только с подозрением на COVID-19. Полиция возбудила в отношении Кинзягулова административное дело по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ.

В конце июля Давлекановский райсуд Башкортостана признал мужчину виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Станислав Селезнев обжаловал постановление в Верховном суде республики и просил прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения. ВС РБ признал, что заведомость недостоверности информации о заболевших не доказана и прекратил дело.

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