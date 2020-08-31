Правозащитницу наказали обязательными работами за оскорбление следователя в ЖЖ

Советский районный суд Самары назначил 160 часов обязательных работ правозащитнице Наталье Барановой за оскорбление следователя СК (ст. 319 УК) в «Живом журнале». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката Станислава Селезнёва.

Суд также назначил Барановой 280 часов обязательных работ за оскорбление судьи (ч.2 ст.297 УК РФ), которого она назвала «подонком». В то же время из-за истечения сроков давности женщину освободили от наказания по этому делу.

По статье 319 УК РФ Баранову обвиняли в том, что она в своем ЖЖ в грубой форме сравнила следователя с гомосексуалом.

В суде женщина констатировала, что это слово употребляется в СМИ и литературе. Сам следователь в то же время заявил, что его оскорбляет именно сам факт сравнения с мужчиной гомосексуальной ориентации — для «нормального мужчины» он считает это неприемлемым.

По мнению адвоката Селезнёва, уголовное дело против правозащитницы связано с уголовным делом по обвинению в экстремизме членов «Общины коренного русского народа» (ОКРН) Самарской области Ильи Мартышкина и Сергея Цунина.

Их интересы Баранова представляет в суде в качестве общественного защитника.

«Именно поэтому расследование публикаций в Живом Журнале Натальи Барановой сопровождало ФСБ. Силовики искали свидетелей, в обыске дома у Барановой принимал участие ранее известный ей в связи с деятельностью по делу ОКРН майор ФСБ Радченко. Дело против Барановой: попытка давления на правозащитницу», — рассказал «Idel.Реалии» Селезнев, отметив, что сторона защиты также сослалась на грубые нарушения, допущенные в ходе проведения лингвистических исследований в экспертном подразделении УФСБ по Самарской области.

Как пишет «Медиазона», ОКРН была отделением небольшого ультраправого движения-квазигосударства «Русская республика Русь», в мае признанного Мосгорсудом экстремистским. Два других его отделения ранее также были запрещены.

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