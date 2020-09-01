«Деловая Россия» предлагает данные о трансграничных покупках хранить в России

Общественная организация «Деловая Россия», представляющая интересы несырьевого бизнеса, направила в Правительство письмо с предложением обязать хранить в России персональные платежные данные россиян, в том числе при трансграничных покупках в интернете. Письмо за подписью сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна есть в распоряжении «Ведомостей», в пресс-службе кабмина подтвердили его получение, отметив, что предложения находятся «в проработке». В пресс-службе ЦБ сообщили, что изучат предложения после их получения.

Автор письма предлагает внести поправки в закон «О национальной платежной системе» и возложить обязанность по защите персональных данных покупателей, в том числе при трансграничных транзакциях, в соответствии с законодательством о персональных данных на операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и банковских платежных агентов. Согласно действующему закону «О персональных данных», оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление и извлечение персональных данных граждан России с использованием баз данных, которые находятся на территории страны.

«Деловая Россия» предложила оплачивать зарубежные покупки через шлюзы Общественная организация «Деловая Россия» предложила правительству изменить законодательство… https://t.co/7fu9H14aEP — The Bell (@thebellio) September 1, 2020

Как пишут авторы инициативы, сейчас на зарубежные покупки приходится около 30% всех транзакций по банковским картам жителей России, а их общая сумма превышает 300 млрд руб.

По словам главы компании ChronoPay Павла Врублевского, участвовавшего в разработке рекомендаций Правительству, покупатели указывают при онлайн-покупках свои имя и фамилию, адрес доставки, номер карты. «Эти данные относятся к персональным данным физлиц в понимании профильного закона (152-ФЗ), а также являются персональными платежными данными, хотя в законодательстве нет такого определения», — поясняет Врублевский.

Эксперт «Деловой России» утверждает, что все эти данные не защищены из-за пробелов в законодательстве, поскольку трансграничные платежи не попадают под действие закона «О национальной платежной системе».

Врублевский отмечает, что в транзакциях внутри страны участвуют еще и платежные шлюзы, которые сохраняют первую копию персональной платежной информации. «Деловая Россия» предлагает изменить законодательство таким образом, чтобы трансграничные платежи по картам граждан осуществлялись только через зарегистрированные в России платежные шлюзы, а также обязать банки хранить платежную информацию.

По мнению авторов инициативы, это позволит не только защитить данные россиян, но принесет дополнительные средства в бюджет.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты назвали предложение «Деловой России» бессмысленным. Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков отметил, что в платежной информации нет персональных данных о держателях карт. При этом появление дополнительного посредника в процессе передачи информации только упрощает работу мошенников.

Директор «КартСтандарта» Майя Глотова заявила, что задачи по защите персональных данных россиян уже выполняет принятый «пакет Яровой», который обязывает операторов связи хранить на территории страны копии всех данных.

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