«Газпром-медиа» и «МаксимаТелеком» купят большие данные россиян у фискальных операторов

Совместная компания «Газпром-медиа» и оператора Wi-Fi «МаксимаТелеком» — «Квант» — будет покупать большие данные у трех крупнейших фискальных операторов в России. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Кванта».

«Квант» договорился об эксклюзивном партнерстве с операторами фискальных данных (ОФД) «Платформа ОФД», «Такском» и «Первый ОФД». Вместе три оператора занимают 60% рынка в стране.

Смысл партнерства — обогатить big data, которые агрегирует «Квант» для продажи онлайн-рекламы, новым объемом обезличенных данных о покупках россиян, заявил в интервью «Ъ» гендиректор компании Артем Пуликов. Контракт не запрещает этим ОФД сотрудничать с контрагентами по другим видам услуг, например, предоставлять отчеты ритейлерам, уточнили в «Кванте».

Поставки обезличенных данных об офлайн-покупках россиян должны повысить точность онлайн-рекламы, а также позволить анализировать продажи до и после рекламной кампании, говорят представители ОФД. Обезличенные данные дают усредненную информацию о покупках отдельных брендов или товарных категорий, позволяют рассчитать конверсию из просмотра рекламы в покупку, их уже используют для отчетов по продажам в ритейле и анализа рекламных кампаний на ТВ.

Данные ОФД будут использоваться для таргетирования рекламы на интернет-платформах, с которыми работает «Квант», то есть в рекламных сетях «Яндекса» и Mail.ru Group, Facebook, Instagram и на сайтах «Газпром-медиа», уточняют в «Кванте». Это интересный и удобный для рекламодателей проект — через «одно окно» можно будет купить аудиторные данные с понятной коммерческой политикой, рассуждает директор по трансформации Dentsu Aegis Network Михаил Шкляев.

«ОФД закрывают рынок традиционной и электронной торговли, а он все еще очень большой»,— указывает он, напоминая, что Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др.) и «Магнит» уже сами агрегируют данные об истории покупок для таргетированной онлайн-рекламы, так что проект «Кванта» станет к ним дополнением.

Эксклюзивные данные о посещении места покупки позволяют получать новый слой аналитики, это важный сигнал для всей индустрии онлайн-рекламы, где широко обсуждается конверсия в офлайн-продажи, убежден президент IAB Russia Борис Омельницкий. «Поэтому даже для компаний, находящихся в стороне от рекламного рынка, но обладающих big data, появляется ниша для аналитики», — считает он.

С новым инструментом в оценке эффективности онлайн-рекламы доверие к ней будет расти, надеется Омельницкий, но при этом от всех участников цепочки потребуются дополнительные усилия по контролю за безопасностью передаваемых данных.

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