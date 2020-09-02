Apple и Google запустят новую автоматическую систему приложений для отслеживания COVID-19

Apple и Google запускают новую автоматически генерируемую программную платформу Exposure Notifications Express, чтобы помочь государствам развернуть собственные приложения для отслеживания контактов, сообщает The Verge. Впрочем, правительствам не придётся делать всё с нуля: им надо будет просто настроить платформу в соответствии со своими нуждами.

Корпорации впервые запустили систему оповещения о распространении COVID-19 в апреле, но тогда большая часть разработки приложений ложилась на местные органы здравоохранения. Корпорации же сосредоточились на обеспечении конфиденциальности и совместимости систем. Однако из 25 государств только 6 действительно запустили этот проект из-за технической сложности. EN Express призвана снизить эту нагрузку.

Система была устроена следующим образом: мобильные устройства с iOS и Android, находящиеся поблизости, обмениваются друг с другом через Bluetooth специальными «маяками» с идентификаторами. Как минимум раз в день смартфон или планшет скачивает с сервера информацию о «маяках» устройств, чьи владельцы получили положительный тест на COVID-19, и сверять его со своим списком «маяков». В случае совпадений пользователю приходило уведомление, что он контактировал с заболевшим, и советы, что делать.

Первая система разработана так, чтобы избежать избыточного сбора данных, но теперь Apple и Google станут собирать немного больше информации, пишет издание. К тому же iOS по-прежнему будет делать общую аналитику устройств и аккумулировать информацию о сбоях. Google обязался опубликовать исходный код приложения на Android для сторонних проверок.

EN Express заработает на iOS 13.7 и Android 6.0 .

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