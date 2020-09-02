Дмитрий Медведев предостерёг от наступления «цифрового тоталитаризма и диктатуры»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил появления в будущем так называемых киберследователей, которые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) будут заниматься расследованием уголовных преступлений, сообщило информагентство «ТАСС».

Как отметил Медведев в ходе online-встречи с участниками форума «ОстроVа-2020», помощь ИИ пригодится и в «сугубо человеческих» сферах деятельности.

«Это и юристы, и экономисты. Может быть киберследователи появятся, которые будут расследовать преступления с использованием компьютерных программ. Это уже сейчас не фантастика, а вполне осязаемая вещь», — сказал Медведев.

Зампред также считает, что часть специальностей со временем утратит свою актуальность из-за развития сферы искусственного интеллекта.

Дмитрий Медведев выступил против цифрового тоталитаризма https://t.co/f618vDp7uv — Pravda.ru (@PravdaRu) September 2, 2020

Медведев также считает, что нельзя допустить возникновения цифрового тоталитаризма или цифровой диктатуры, информация должна использоваться во благо, а не для гонений или преследования:

«Цифровая среда — это не только наше будущее, это наше настоящее. Но как и всякая среда, эта среда должна развиваться по определенным законам — и не только юридическим, но и нравственным, законам морали… Мы ни в коем случае не должны допустить так называемого цифрового тоталитаризма или диктатуры цифровой»

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По его словам, одной из задач государства является защита цифровой среды, так как вопрос становления цифровой культуры является одним из основных в мире, и надо сделать так, чтобы она служила во благо, а «не превращалась в оружие преследования, гонений».

«Мне кажется, вопрос становления цифровой культуры и в нашей стране, и на планете является одним из основных — для того, чтобы мы не растеряли все те достижения цифровой цивилизации, которые мы создаем, но с другой стороны защитили всех нас от возможных злоупотреблений. Это большая и сложная государственная задача. Это очень серьезная задача для всех, кто этим занимается», — сказал Медведев.

Высказался зампред Совбеза и относительно публикации генеалогических данных граждан РФ на специальном российском портале. Один из участников встречи попросил у Медведева поддержки в создании российского сайта, где граждане смогли бы составлять и хранить свою родословную в виде генеалогического древа. Он отметил, что зарубежные аналоги позволяют загружать на такие ресурсы даже генетическую информацию.

«Понимание того, из какой семьи ты происходишь, кто твои родственники, даже создание этого генеалогического древа — это само по себе неплохо», — отреагировал Медведев, подчеркнув, что каждый человек имеет право на конфиденциальность личной информации. «Вот кто-то хочет, чтобы все знали, кто его родственники, а кто-то не хочет по разным причинам. И этот момент надо учитывать», — уверен он.

Зампредседателя Совбеза выступил против размещения в открытом доступе данных биологических материалов. «Это вообще закрытая история, которая может быть известна либо медицинским структурам, либо самому человеку, — отметил он. — Это в открытый доступ точно вешать не надо. Более того, это незаконно».

При этом Медведев допустил публикацию данных, «связанных с семейными делами, семейным древом, генеалогией». «Наверное, это можно делать, но, подчеркиваю, на добровольных началах, — указал он. — Этим мы должны заниматься сами, а не отдавать это каким-то иностранным сайтам, структурам. Это в наших интересах».

Медведев предложил инициатору проекта помощь в ее возможной реализации. «Давайте подумаем. Можно это сделать в том числе по линии партии „Единая Россия“», — заключил он.

Дмитрий Медведев также напомнил о введении уголовной ответственности за заявления про отчуждение территорий страны, поскольку «действующая российская Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности России». Эта же норма не допускает не только отчуждения, а даже обсуждения вопроса об отчуждении каких-либо территорий нашей страны. Медведев отметил, что обсуждение этих вопросов запрещено под страхом уголовной ответственности. Соответствующие нормы в ближайшее время должны быть приняты.

Регулирование цифровой сферы, судя по всему, не закончится только персональными данными и ИИ. По словам Медведева, власти готовят нормативную базу, регулирующую движение беспилотного транспорта, который в ближайшие десятилетия, как ожидается, возьмет на себя значительную часть перевозок:

«Мы в настоящий момент готовим юридические решения, нормативные акты, связанные с регулированием движения беспилотного транспорта, поскольку это особая сфера и здесь нельзя нанести ущерб безопасности дорожного движения».

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Как отметил Медведев, «сейчас это пока еще экзотика», но «пройдет еще 10-15-20 лет, и действительно, может быть, значительная часть перевозок будет осуществляться без участия человека». Зампред СБ РФ заключил, что это «вызов, на который всем странам придется давать ответ».

В России готовится нормативная база для беспилотных перевозок в РФ. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал регулирование движения беспилотного транспорта особой сферой, где нельзя нанести ущерб безопасности дорожного движенияhttps://t.co/uPFVSgLKMW — Альта: Логистика (@alta_logistics) September 2, 2020

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