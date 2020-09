В Индии запретили игру PUBG Mobile и 117 китайских приложений

Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило мобильную версию онлайн-игры PUBG китайской компании Tencent Games. Блокировке на территории страны также подвергнутся ещё 117 китайских приложений. В ведомстве указали, что эти приложения «связаны с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку». По мнению властей, запрет защитит интересы десятков миллионов пользователей интернета и мобильных устройств в Индии.

