В Индии запретили игру PUBG Mobile и 117 китайских приложений

Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило мобильную версию онлайн-игры PUBG китайской компании Tencent Games. Блокировке на территории страны также подвергнутся ещё 117 китайских приложений. В ведомстве указали, что эти приложения «связаны с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку». По мнению властей, запрет защитит интересы десятков миллионов пользователей интернета и мобильных устройств в Индии.

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breaking: the Indian government has banned PUBG Mobile (Tencent) and 117 other Chinese apps PUBG is the #1 app in India pic.twitter.com/HH3qacKNMu — Rod Breslau (@Slasher) September 2, 2020

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Ранее в министерство якобы поступило множество жалоб на то, что некоторые программы собирают персональные данные о владельцах устройств, а затем передают её на серверы за пределами Индии. Чиновники считают, что такая деятельность напрямую может угрожать национальным интересам страны и её суверенитету.

Некоторые местные СМИ связывают запрет с ростом напряжённости между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе, где в начале мая произошли столкновения с участием 250 китайских и индийских солдат. В середине июня в районе реки Галван произошла новая конфронтация между военнослужащими Индии и КНР. Ещё одно обострение случилось в минувшие выходные: минобороны Индии сообщало о новой «провокации» в Восточном Ладакхе.

На этом фоне власти Индии в июне запретили использование 59 программ, в том числе китайской социальной сети TikTok. В конце июля сообщалось, что список запрещённых программ пополнился ещё 47 приложениями. Список из 118 сервисов можно посмотреть здесь.

По данным телеканала NDTV, в Индии насчитывается 33 млн активных игроков в PUBG.

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