Минфин предлагает обложить налогом интернет-продажу б/у товаров

В Министерстве финансов РФ считают, что продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, при этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара. Так, сделки по продаже имущества могут принести в бюджет около 80 млрд рублей.

С продаж на Avito будут брать налоги https://t.co/AoJjHTM9Zu — Ведомости (@Vedomosti) September 2, 2020

«Законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов, — пояснили «Ведомостям» в Минфине. — Поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут».

Такие требования уже содержатся в Налоговом кодексе, напоминают в ФНС. «Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с таких доходов самостоятельно», – отметили в ведомстве.

По данным исследования Data Insight и Avito, за 2019 год россияне провели сделки через сайты на 568 млрд рублей. В 60% случаев продается вещь, бывшая в употреблении. Еще 29% продавцов предлагают новые или не подошедшие им вещи.

По мнению экспертов, попытки государства собирать налог с доходов от продажи б/у вещей обернется бегством с онлайн-платформ. Россияне найдут другой способ продавать товар напрямую.

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