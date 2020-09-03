Суд в США признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной

Спустя семь лет после того, как бывший подрядчик Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден рассказал мировой общественности о массовой слежке за телефонными записями американцев, Федеральный апелляционный суд США постановил, что программа АНБ была незаконной. Об этом сообщает Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) на своей странице в Twitter.

BREAKING: A federal appeals court just ruled that the NSA’s bulk collection of Americans’ phone records was illegal. This ruling, which confirms what we have always known, is a victory for our privacy rights. — ACLU (@ACLU) September 2, 2020

Сам Сноуден высоко оценил решение суда. «Я даже представить себе не мог, что доживу до того момента, когда наши суды осудят деятельность АНБ как незаконную <…> И все же этот день настал», — написал он в своем микроблоге.

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them. And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U — Edward Snowden (@Snowden) September 2, 2020

Как отметили в суде, массовый сбор данных о звонках пользователей под предлогом борьбы с иностранным терроризмом «мог нарушить Четвертую поправку к Конституции США», запрещающую необоснованные обыски и задержания, а также требующую ордер на обыск от суда при наличии достаточных оснований.

По сообщению Reuters, ранее высшие должностные лица разведки публично настаивали, что АНБ никогда сознательно не собирало информацию об американцах. После разоблачения программы официальные лица США вернулись к аргументу о том, что шпионаж сыграл решающую роль в борьбе с внутренним экстремизмом.

Вопрос о законности программы был рассмотрен в ходе апелляции четырех членов сомалийской диаспоры, которые были осуждены за отправку $11 тыс. террористам за рубеж. По словам осужденных, улики против них были получены с использованием незаконной программы слежки.

После того, как Сноуден раскрыл секретные программы слежки американских спецслужб, последовали бурные дебаты в обществе и конгрессе. В 2015 году конгресс принял закон, который де-факто прекратил массовый сбор метаданных. Также конгресс установил новые требования по отчетности спецслужб в случае использования метаданных. Сам же Сноуден вынужден был бежать из США — сначала он отправился в Гонконг, оттуда попал в Россию, где получил временное убежище.

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