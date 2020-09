Суд в США признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной

Спустя семь лет после того, как бывший подрядчик Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден рассказал мировой общественности о массовой слежке за телефонными записями американцев, Федеральный апелляционный суд США постановил, что программа АНБ была незаконной. Об этом сообщает Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) на своей странице в Twitter.

This ruling, which confirms what we have always known, is a victory for our privacy rights.

BREAKING: A federal appeals court just ruled that the NSA’s bulk collection of Americans’ phone records was illegal.

Сам Сноуден высоко оценил решение суда. «Я даже представить себе не мог, что доживу до того момента, когда наши суды осудят деятельность АНБ как незаконную <…> И все же этот день настал», — написал он в своем микроблоге.

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.

